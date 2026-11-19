Aukce skončila 12. dubna 2025. Výsledek by v sedmdesátých letech působil absurdně. Dvě lisované vázy Kopretiny, jedna v jantarovém odstínu, druhá v syté kobaltové modři, se prodaly za 2 400 Kč, tedy zhruba za 1 200 Kč za kus. Přitom podobné předměty tehdy stávaly v obývacích stěnách vedle mističek na cukroví. Vázy měřily 19 centimetrů a byly v dobrém stavu. Prodávající k nim uvedl návrháře Rudolfa Jurnikla, sklárnu Rosice pod hlavičkou Sklo Union a rok návrhu 1973. Právě tahle úplnost rozhoduje. Barevné lisované sklo z Rosic a Rudolfovy hutě se v letech 2025 a 2026 obchoduje za stokoruny i za jednotky tisíc. Kam konkrétní kus spadne, určuje souhra odstínu, jména a dohledatelného modelu.
Kopretiny od Jurnikla: retro váza s rodným listem
Na Kopretinách je dobře vidět, jak sběratelský trh uvažuje. Kupec v dubnu 2025 nesázel jen na hezkou barvu. Věděl přesně, co kupuje. Model má pevné místo v
databázi Sklo Union, která ho vede pod vzorovým číslem 1619/140 s autorem Rudolfem Jurniklem, sklárnou Rosice a rokem 1973. Katalogová reference CGR 1974/2 odkazuje na dobový podnikový katalog.
Květinový reliéf, výška 19 cm a průměr 8 cm tak tvoří jakýsi otisk prstu. Kdo najde ve vitríně vázu se stejnými rozměry a stejným reliéfem okvětních plátků, může ji s vysokou jistotou přiřadit. U lisovaného skla, kde signatury na dně zpravidla chybí, má taková jistota velkou cenu.
Podle nás jsou Kopretiny téměř učebnicovým příkladem. Spojují dva syté odstíny, uznávaného návrháře a vzor, který se dá ověřit během pár minut. Proto vynesly víc než většina srovnatelných kusů z téže produkce.
Barevná paleta po roce 1964: když tavicí žlaby změnily Rosice
Sběratelé dnes nejvíc honí barevné lisované sklo z šedesátých a sedmdesátých let. Má to technický původ. Podle odborné publikace
Hledání rovnováhy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou zavedla po roce 1964 nejprve Rudolfova huť a následně Rosice experimentální tavicí žlaby na barevné sklo. Paleta se tím výrazně rozšířila. Návrháři ji využívali hlavně u solitérních váz a žardiniér, tedy u předmětů, které měly v interiéru vynikat.
Zároveň se měnila struktura celého oboru. K 1. červenci 1965 se podle Obchodního věstníku sloučilo Obalové a lisované sklo Dubí u Teplic s Plochým sklem Teplice a závod Rosice přešel ze Skláren Moravia Kyjov pod nový podnik. Ten nesl název Sklo Union-OBAS a v Rosicích se ručně lisované sklo stalo hlavním výrobním programem.
Technologie se tu liší od foukání i od hutního tvarování. Sklovina se lisuje do kovové formy, která zároveň vytvoří tvar i reliéf. Výroba běžela ve velkých sériích, a proto o hodnotě dnes rozhoduje hlavně to, zda kus nese stopu konkrétního designéra. Pro teplický podnik v šedesátých letech navrhovali František Pečený, Rudolf Jurnikl, Vladislav Urban, František Vízner, Jiří Brabec a Pavel Pánek. Masová produkce tak dostala autorský rukopis, jaký jinde v průmyslovém skle té doby nebyl běžný.
Etapa po roce 1964 má tedy pro sběratele silný příběh. Modernizace pecí se v ní potkala s nástupem výrazných návrhářů. Kus spojený s touto dobou, konkrétním vzorem a rokem se lépe identifikuje a snáz zapadne do sbírky. A to se promítá do ceny.
Kolik zaplatí sběratelé za jantar, kobalt a čiré provedení
Vedle Aukra stojí za pozornost výsledky českých aukčních domů. Online aukce Modern Glass, kterou 4. května 2025 uspořádal dům Prague Auctions, nabídla řadu ručně lisovaných kusů s vyvolávacími cenami od 100 do 800 Kč. Konečné částky se od nich místy dost vzdálily.
Předmět Místo a datum Cena Kopretiny, pár jantar a kobalt (Jurnikl, 1973) Aukro, duben 2025 2 400 Kč (cca 1 200 Kč/kus) Barevné ručně lisované vázy Rosice Prague Auctions, květen 2025 320, 950 a 1 000 Kč Běžné čiré ručně lisované kusy Prague Auctions, květen 2025 290 až 700 Kč Čiré Víznerovy lisované vázy z roku 1963 Prague Auctions, květen 2025 1 300 a 2 200 Kč
Z tabulky plyne jasný vzorec. U srovnatelných modelů barva posouvá cenu nahoru zhruba o několik stovek. Barevné Kopretiny s doloženým autorem pak dosahují horní hranice toho, co se za lisované sklo ze Sklo Union běžně platí. Výrazné jméno ovšem dokáže vyzdvihnout i čiré provedení: Víznerovy vázy z roku 1963 předstihly většinu barevných kusů v téže aukci.
V katalozích se mezi hledanými odstíny opakuje jantarová čili ambrová barva a kobaltová modř. Objevuje se také kouřově fialová, akvamarínová a zelená. Aukční domy dnes pečlivě popisují i levnější lisované položky, uvádějí jméno autora, model a sklárnu. Aktivní poptávku dokládá právě množství realizovaných prodejů z let 2025 a 2026.
Když nestačí slavné jméno: Vízner, Radiátor a Škrdlovice
Ne každý barevný kus od známého designéra najde kupce. Víznerova váza Sklo Union se vzorem 3226 visela na Aukru za 800 Kč a 16. května 2026 skončila bez jediného příhozu. Prodávající poctivě uvedl, že je bez oklepů, jen s drobnými odřeninami na patce. Příčin mohlo být víc: méně atraktivní odstín ve srovnání se sytými barvami, slabší fotografie nebo jednoduše chabá poptávka v daném týdnu.
Poškození se do ceny propisuje citelněji. Váza Radiátor, uváděná v souvislosti s Víznerem i Jurniklem, měla na plastickém žebrovaném vzoru tři menší odštípnutí. Šest zájemců ji 16. srpna 2026 vyhnalo na 813 Kč. Kupce si tedy našla, přesto u reliéfního lisovaného skla oťukaná hrana viditelně stlačuje cenu pod úroveň nepoškozených solitérů.
Úplně jinou ligu představuje hutně tvarované sklo ze Škrdlovic. Zelený Víznerův kus se vzorem 7213 se na Aukru 3. května 2026 prodal po příhozech deseti zájemců za 5 447 Kč. V Prague Auctions se Víznerova škrdlovická váza z roku 1979 se zatavenou sodou vydražila za 5 500 Kč při vyvolávací ceně 3 700 Kč. Rozdíl vysvětluje výroba: ve Škrdlovicích vznikaly menší série s výraznou hmotností a ručním charakterem, kdežto Rosice chrlily lisované kusy z forem. I katalog Sklo a keramika od Prague Auctions tento rozdíl zrcadlí. Víznerova barevná lisovaná váza z Rosic tam startovala na 500 Kč, škrdlovická na 1 500 Kč.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková