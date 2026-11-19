Na náhrobní kameny upozornila odborníky veřejnost koncem října. V souvislosti s dlouhodobým poklesem hladiny Lipna se totiž z vody začaly vynořovat pozůstatky někdejšího obecního hřbitova ve Frymburku. Situace připomněla nedávný nález v zatopené Dolní Vltavici, kde se rovněž podařilo z vody vyzvednout náhrobní kameny.
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Záchranná akce ve Frymburku se uskutečnila 9. a 10. listopadu. Do práce se zapojili pracovníci Povodí Vltavy, městyse Frymburk, Regionálního muzea v Českém Krumlově, Musea Fotoateliér Seidel a Národního památkového ústavu. S pomocí techniky se jim podařilo vyzvednout přibližně 150 náhrobních kamenů a jejich fragmentů. Všechny nálezy odborníci zdokumentovali a převezli na současný frymburský hřbitov.
Našli náhrobní desku okresního lékaře
Součástí záchranné akce byl také archeologický výzkum. Odborníci se nezaměřili jen na samotné náhrobky, ale také na pozůstatky někdejšího hřbitova, včetně ohradní zdi a márnice.
Mezi nejvýznamnější nálezy patří celá nápisová deska, kterou archeologové objevili před původní márnicí. V minulosti byla druhotně použita jako dlažba. Díky zachovanému nápisu se podařilo zjistit, že patřila k hrobu okresního lékaře Norberta Möstla (1837–1900) a jeho manželky Karoline (1850–1937).
Během vyzvedávání náhrobních kamenů probíhala fotografická dokumentace i záchranný archeologický výzkum.
Dochovaly se také nápisové desky u dalších dvou zachráněných náhrobků. Jeden z nich patřil Marii Weigel, jméno na druhém kameni zatím čeká na rozluštění.
„Nalezeny byly stovky keramických, skleněných či porcelánových zlomků z květináčů, lahví, lampiček či funerálních plastik. Nalezeno bylo i několik zlomků litinových křížů a překvapivě málo zlomků hrobových nápisových desek. Ty byly zlikvidovány opravdu důsledně,“ uvedl ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově Martin Nechvíle. Hřbitov zanikl v roce 1957
Frymburský hřbitov byl vysvěcen 5. října 1857. Nahradil starší pohřebiště na takzvané Farní louce, které kvůli vysoké spodní vlhkosti nevyhovovalo. Sloužil až do roku 1957, kdy se připravovalo napuštění Lipenské přehrady. Ostatky pohřbených byly exhumovány a přeneseny na nový hřbitov, kde je dnes připomíná památník.
Část náhrobků se podařilo zachránit a přemístit, ostatní ale skončily za hřbitovní zdí. Kameny byly necitlivě shrnuty na hromadu, litinové kříže odlámány a nápisové desky zničeny. Později toto místo zaplavila voda přehrady.
Podle odborníků byly frymburské náhrobky převážně žulové a ve srovnání s nálezy z Dolní Vltavice také výrazně větší. To může podle nich odrážet zámožnější prostředí tehdejšího městečka.
Zachráněné kameny čeká důstojné umístění
Ani vyzvednutím náhrobků ve Frymburku práce odborníků nekončí. Nyní chtějí společně s městysem a případnými potomky někdejších obyvatel najít vhodný způsob, jak kameny důstojně vystavit na současném hřbitově. Ve hře je také informační tabule, která by návštěvníkům přiblížila historii původního pohřebiště i proměny regionu ve 20. století.
Pokračovat bude také archivní a historický výzkum.
„Rád bych ještě jednou ocenil spolupráci s Povodím Vltavy, které se příkladně postavilo k záchraně náhrobních kamenů nejen ve Frymburku, ale i v Dolní Vltavici. Velký dík náleží i městysu Frymburk za aktivní přístup. O dalším postupu a nových zjištěních budeme veřejnost průběžně informovat,“ dodal Martin Nechvíle.