Včela dosedne na předloktí, prohne zadeček a během okamžiku je hotovo. Do podkoží proteče několik mikrolitrů jedu a žihadlo s háčky zůstane vězet v kůži, zatímco jedový aparát ještě chvíli pumpuje dál. Pak se rozjede kaskáda. Melitin začne rozbíjet první buňky, hyaluronidáza uvolní spoje mezi nimi a jed se rozlije hlouběji do tkáně. Biogenní aminy přidají pálení a otok. A nakonec se ke slovu dostane samotný organismus bodnutého, který část potíží paradoxně vyrobí vlastní obranou. Podle
Akademie věd ČR obsahuje apitoxin až stovku různých komponent. Pozoruhodnější než jejich počet je ovšem přesnost, s jakou na sebe navazují. Mapa apitoxinu: co všechno včela ukrývá v zadečku
Včelí jed představuje pestrou směs. Odborný přehled zveřejněný v databázi
PMC v něm rozlišuje peptidy, enzymy, biogenní aminy, aminokyseliny, cukry, fosfolipidy, těkavé látky i minerální složky. Mezi peptidy patří vedle melitinu také apamin, MCD peptid, secapin, adolapin nebo tertiapin. Enzymovou výbavu tvoří fosfolipázy, hyaluronidáza, kyselá fosfomonoesteráza a alfa-glukosidáza. Z aminů se v jedu vyskytuje histamin, dopamin i noradrenalin.
Poměry jednotlivých látek v suchém jedu ukazují, kdo v celé směsi hraje prim:
Složka Podíl v suchém jedu Hlavní úloha Melitin 40 až 50 % rozkládá buněčné membrány, vyvolává bolest Fosfolipáza A2 10 až 12 % posiluje rozpad membrán, hlavní alergen Hyaluronidáza 1 až 3 % uvolňuje mezibuněčný prostor Apamin 1 až 3 % neurotoxin ovlivňující nervovou činnost MCD peptid 1 až 2 % spouští uvolnění histaminu ze žírných buněk Histamin 0,5 až 2 % rozšiřuje cévy, způsobuje svědění a otok
Melitin tedy obsadí zhruba polovinu sušiny. Jenže enzym, kterého je v jedu sotva pár procent, rozhoduje o tom, jak daleko se jeho ničivý účinek dostane.
Recept přitom nezůstává pevně daný. Českobudějovičtí výzkumníci zjistili výrazné rozdíly ve složení mezi včelstvy z různých koutů republiky, přičemž jako příklady uvádějí Šumavu a Hanou. Jed navíc kolísá i podle ročního období a jinak vypadá na jaře, jinak na podzim. Konkrétní čísla pro jednotlivé lokality zatím zveřejněna nebyla.
Melitin trhá membrány, hyaluronidáza razí průchod
Celá chemická akce probíhá v přesném pořadí. Jako první udeří melitin. Molekula se vklíní do buněčné membrány, naruší její fosfolipidovou dvojvrstvu a vytvoří v ní póry. Obsah buněk vytéká ven a buňky se rozpadají, krvinky nevyjímaje. Melitin zároveň dráždí nervová zakončení, a právě jemu připisuje Akademie věd onu typickou pálivou bolest.
Fosfolipáza A2 mu přitom sekunduje. Štěpí lipidy v membránách a rozklad dále urychluje, současně ale patří k nejsilnějším alergenům celé směsi. Ve chvíli, kdy jsou první buňky zničené, nastupuje hyaluronidáza. Rozkládá kyselinu hyaluronovou, tedy tmel, který drží tkáň pohromadě. Buňky se od sebe rozestoupí a jed proniká dál od místa vpichu. Akademie věd tento enzym trefně popisuje jako nástroj, který apitoxinu „proklestí“ cestu do hlubších struktur.
Třetí vlnu obstarávají aminy a neurotoxiny. MCD peptid přiměje žírné buňky vyplavit histamin, který rozšíří cévy a zvýší jejich propustnost. Výsledkem je zarudnutí, otok a svědění. Apamin mezitím narušuje přenos nervových signálů. Podle nás spočívá síla včelího jedu právě v této návaznosti: žádná ze složek by sama nenapáchala tolik škody jako celá dobře načasovaná sestava.
Žihadlo pod elektronovým mikroskopem: pohled z Českých Budějovic
Chemie představuje jen polovinu příběhu. Tým profesora Dalibora Kodríka z Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR ukázal, že stejně podstatnou roli hraje mechanika. Kodríkova laboratoř, kterou vede od roku 1997, pracuje s kapalinovou chromatografií, elektroforézou, imunochemickými testy i konfokální mikroskopií. U žihadla sáhla po elektronovém mikroskopu.
Výzkumníci jako první na světě příčně rozřízli extrémně tvrdý hrot včelího žihadla a detailně prozkoumali jeho špičku. Studie, kterou Černý, Weyda, Perlík a Kodrík publikovali v roce 2022 v časopise Microscopy and Microanalysis, popisuje mikroskopicky ozubený okraj a jamkovitý povrch. Hlavně ale odhalila, že štětinky žihadla obsahují smyslové neurony. Jde tedy o živé orgány, které včele poskytují zpětnou vazbu, ne o pouhé kutikulární jehly.
Zpětné háčky vysvětlují také osud včely po bodnutí. V pružné kůži savců se zachytí natolik pevně, že si včela při odletu vytrhne část zadečku a obvykle hyne. Vosy a sršně mají zoubky drobnější, žihadlo jim v kůži neuvízne, a mohou proto bodat opakovaně. Unikátním melitinem se mezi běžnými blanokřídlými pyšní hlavně včely. Nejbolestivější bodnutí ze druhů, se kterými se člověk u nás setká, však podle Kodríka uštědří sršeň: má největší žihadlo, proniká hlouběji a vpraví do tkáně víc látek vyvolávajících bolest.
Jedna věc z laboratoře ještě stojí za zmínku. Včela po bodnutí vypouští poplašný feromon amylacetát, který láká další dělnice. Kdo tedy schytá první žihadlo, měl by se rozumně stáhnout.
Když tělo zareaguje přehnaně: od otoku po anafylaxi
U většiny lidí odezní jedno bodnutí jako krátká místní reakce. Nebezpečí přináší zejména dvě situace, a to alergie a mnohočetné bodnutí. Podle přehledu alergoložky Martiny Vachové v časopise Vnitřní lékařství se systémové alergické reakce po bodnutí hmyzem v Evropě objevují u 0,3 až 7,5 % dospělých a u dětí zhruba do 3,4 %. Specifické protilátky proti hmyzím jedům přitom nosí v krvi 27 až 41 % běžné populace. Samotný nález protilátek bez předchozí systémové reakce ale k předepsání autoinjektoru nestačí.
Hranice toxické dávky se v odborných zdrojích rozcházejí. Akademie věd uvádí, že zdravý dospělý by měl přežít až 700 žihadel, hospitalizace však může být nutná už kolem stovky. Příručka Merck Manual počítá orientačně s 22 žihadly na kilogram tělesné hmotnosti a upozorňuje, že dítě může zabít pět set bodnutí. Český přehled zmiňuje toxickou reakci obvykle po padesáti až několika stovkách žihadel, u dětí i při nižším počtu. Jakékoli mnohočetné bodnutí proto patří k lékaři.
Česká data ukazují, že problém každoročně narůstá. Podle VZP bylo v roce 2024 po bodnutí hmyzem ošetřeno 20 475 jejích klientů, meziročně o téměř pětinu víc. V kategorii včely, vosy a sršně šlo o 2 729 pacientů a náklady 5,78 milionu Kč. ÚZIS v letech 2020 až 2023 evidoval ročně 12 773 až 14 899 úrazů způsobených kontaktem s tímto hmyzem. Podle dat krajských záchranných služeb citovaných ČT vyjížděli například záchranáři v Ústeckém kraji v létě 2024 k bodnutí 115krát, zatímco ve stejném období předchozího roku jen 34krát.
První pomoc: škrábat, chladit, nemačkat
Účinek jedu po vpichu zastavit nelze, jeho dávku však lze snížit. Rozhoduje rychlost.
Žihadlo odstraňte okamžitě. Vyškrábněte ho plochým předmětem, třeba platební kartou, tupou stranou nože nebo nehtem. Prsty ani pinzetu nepoužívejte, stlačený jedový váček vytlačí do kůže další dávku. Ránu omyjte a chlaďte. Studený obklad tlumí otok a nepříjemné pálení. Škrábání svědění jen rozdmýchá. Při útoku roje utíkejte. Zamiřte do budovy nebo do stínu, nemávejte rukama a neskákejte do vody, včely umějí nad hladinou vyčkat. Záchranku volejte bez otálení, pokud došlo k bodnutí do úst, jazyka nebo krku, otékají rty či obličej, objeví se dušnost, celotělová kopřivka, závrať, zvracení nebo mdloba. Alergik s adrenalinovým autoinjektorem ho má použít hned.
Lidem s prokázanou alergií dlouhodobě pomáhá alergenová imunoterapie. VZP uvádí její účinnost až 84 % u včelího jedu a 96 % u vosího.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková