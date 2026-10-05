V Temelíně začala obnova 25 kilometrů vodovodního potrubí

Rozsáhlá obnova vodovodní infrastruktury začala v areálu jaderné elektrárny Temelín. Postupně bude vyměněno 25 kilometrů potrubí pro pitnou a požární vodu a přibližně 100 uzavíracích ventilů. První technicky nejnáročnější etapa potrvá do roku 2029, kompletní modernizace celé sítě má být dokončena v polovině 30. let. Ocelové potrubí z doby výstavby nahrazuje odolný polyetylen s dlouhou životností. Podobně jako u dalších velkých modernizačních projektů, práce nesmí nijak ovlivnit bezpečnost a provoz elektrárny.
„Obnova vodovodních sítí je jednou z investic souvisejících s dlouhodobým provozem Temelína. Postupujeme systematicky od nejdůležitějších technologických objektů a zároveň tak, aby nikdy nebyla dotčena bezpečnost zařízení,“ uvádí Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Polyetylen nahradí původní ocel
Práce začaly u hlavních výrobních bloků. Stavaři už dokončili přibližně 800 metrů dlouhý úsek směrem k jedné z pomocných budov. Každých sto metrů nového potrubí prochází tlakovou zkouškou. Vedle samotných trubek energetici vymění i stovku uzavíracích ventilů.
Výkopy až v sedmimetrové hloubce
První fáze je náročná na bezpečnost i koordinaci, protože potrubí kolem bloků leží na některých místech až sedm metrů pod zemí. „V takových hloubkách je klíčová bezpečnost pracovníků, proto jsme na mnoha úsecích museli vybudovat speciální bezpečnostní lešení a zpevnění výkopů. Práce probíhají celoročně, ale například úpravy požárního systému pro hašení transformátorů můžeme realizovat výhradně během plánovaných odstávek bloků,“ vysvětluje ředitel Jaderné elektrárny Temelín Petr Měšťan.
Pracovníků se výměna dotkne jen minimálně
„Důležité stavební objekty mají tři až čtyři samostatné přípojky, což nám umožňuje pracovat na jedné části systému, zatímco ostatní plně zajišťují zásobování. U ostatních objektů si vystačíme jen s krátkodobými, předem plánovanými odstávkami,“ dodává Jan Hrdlička, projektový manažer.
Modernizace vodovodních sítí je součástí dlouhodobé koncepce provozu českých jaderných elektráren, která počítá s jejich provozem až po dobu osmdesáti let. Klíčovým předpokladem je udržení vysoké úrovně jaderné bezpečnosti a efektivní a spolehlivé výroby bezemisní elektřiny.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 12,6 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
Petr Dvořák
zdroj: ČEZ