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V Temelíně začala obnova 25 kilometrů vodovodního potrubí

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Rozsáhlá obnova vodovodní infrastruktury začala v areálu jaderné elektrárny Temelín. Postupně bude vyměněno 25 kilometrů potrubí pro pitnou a požární vodu a přibližně…
v-temeline-zahajili-rozsahlou-modernizaci-paternich-vodovodnich-siti-v-celem-arealu.-kompletni-obnovou-postupne-projde-25-kilometru-potrubi-pro-pozarni-a-pitnou-vodu

v-temeline-zahajili-rozsahlou-modernizaci-paternich-vodovodnich-siti-v-celem-arealu.-kompletni-obnovou-postupne-projde-25-kilometru-potrubi-pro-pozarni-a-pitnou-vodu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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