Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Lže vám partner nebo dítě? Bývalý agent americké CIA prozradil otázku, u které se každý lhář prozradí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Většina lidí věří, že lháře pozná podle uhýbavého pohledu, nervózních gest nebo […]
Lže vám partner nebo dítě? Bývalý agent americké CIA prozradil otázku, u které se každý lhář prozradí

Lže vám partner nebo dítě? Bývalý agent americké CIA prozradil otázku, u které se každý lhář prozradí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:25

Reklama
Další články z Spotřebitelov.cz
Slováci nás v důchodech předběhli: 13. penze, dřívější odchod a peníze na vlastním účtu. Češi jen zírají
Slováci nás v důchodech předběhli: 13. penze, dřívější odchod a peníze na vlastním účtu. Češi jen zírají
5 chyb, které na podzim zničí trávník: Zahrádkáři je dělají každý rok a pak se diví, proč na jaře řídne
5 chyb, které na podzim zničí trávník: Zahrádkáři je dělají každý rok a pak se diví, proč na jaře řídne

Hustý jarní trávník má kořeny v říjnu a listopadu, zrovna v době, […]

WhatsApp už účtuje poplatky za zprávy (2026): Podvodníci toho zneužívají, Češi jim posílají údaje ke kartě
WhatsApp už účtuje poplatky za zprávy (2026): Podvodníci toho zneužívají, Češi jim posílají údaje ke kartě

Telefony Čechů teď obchází znepokojivá zpráva. WhatsApp prý začal brát peníze za […]

Jaký důchod bere rakouský senior po 45 letech práce? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Jaký důchod bere rakouský senior po 45 letech práce? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

U nás se o rakouských penzích traduje, že sousedé za hranicí žijí […]

Dobrá zpráva pro české důchodce. Důchod se zvedne i o 540 Kč a navíc dostanou tento 1 příspěvek
Dobrá zpráva pro české důchodce. Důchod se zvedne i o 540 Kč a navíc dostanou tento 1 příspěvek

Leden je pro seniory měsícem, kdy se na výpisu z účtu objeví […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

Všechny články tohoto autora →
Spotřebitelov.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.