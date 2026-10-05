Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jogurtové těsto kynuté v lednici: Na langoše jako dělané. Nadýchané a křupavé a s jednoduchou přípravou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdysi jsem langoše dělávala i jako rychlé pohoštění a právě tehdy jsem přišla na to, že těsto s bílým jogurtem a kynutím v lednici má něco do sebe. Domácí langoše jsou díky němu nadýchané jako peříčko, na povrchu pěkně křupnou a jejich velká výhoda je i v tom, že si část těsta můžete nechat na další den.
Obrázek k receptu na Langoše z jogurtového těsta kynutého v lednici: Nadýchané a křupavé jako ze stánku, ale s jednodušší přípravou doma

Obrázek k receptu na Langoše z jogurtového těsta kynutého v lednici: Nadýchané a křupavé jako ze stánku, ale s jednodušší přípravou doma

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Langoše z jogurtového těsta kynutého v lednici: Nadýchané a křupavé jako ze stánku, ale s jednodušší přípravou doma
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:35

Reklama
Další články z Cooky.cz
Podzimní ovocný koláč s ovocem ze zahrádky zdobený citronovou a čokoládovou polevou
Podzimní ovocný koláč s ovocem ze zahrádky zdobený citronovou a čokoládovou polevou
Karamelový větrník bez skládání po jednom: Velký zákusek, který se jen nakrájí na porce
Karamelový větrník bez skládání po jednom: Velký zákusek, který se jen nakrájí na porce

Odpalovaného těsta jsem se kdysi bála skoro ze všeho nejvíc, jenže u karamelového větrníku na plech jsem...

Jablkové koule se skořicí: Voňavá podzimní dobrota, která se vejde do dlaně
Jablkové koule se skořicí: Voňavá podzimní dobrota, která se vejde do dlaně

Podzimní jablkové koule jsou přesně ten typ pečení, který vypadá mile, není s ním moc práce a kuchyň po něm...

Staropolský vyzrálý perník: Tradiční medová klasika, která zraje několik týdnů a odmění se vláčností
Staropolský vyzrálý perník: Tradiční medová klasika, která zraje několik týdnů a odmění se vláčností

Podzim je u mě chvíle, kdy vytahuji velkou mísu, med, koření a zadělávám těsto na staropolský vyzrálý...

Retro kvíz o fintách socialistických hospodyněk: Pro zkušené kuchařky by alespoň 7/10 bodů měla být hračka
Retro kvíz o fintách socialistických hospodyněk: Pro zkušené kuchařky by alespoň 7/10 bodů měla být hračka

Remoska místo trouby, sifonová láhev místo plastových PET lahví a ruční mlýnek přišroubovaný ke kuchyňské...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.