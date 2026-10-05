Jogurtové těsto kynuté v lednici: Na langoše jako dělané. Nadýchané a křupavé a s jednoduchou přípravou

jsem kdysi chystala i jako rychlé pohoštění ve stánku. A někde tehdy mi došlo, jelikož to bylo v té chvíli hodně praktické, že těsto s Langoše a bílým jogurtem není žádný zbytečný výmysl. Domácí langoše jsou z něj krásně nadýchané, nahoře příjemně křupnou a navíc se dá část těsta jednoduše schovat na další den. Když se pak doma začne ozývat hlad, stačí kus odtrhnout, nechat ho chvíli povolit na lince a za pár minut se smaží. kynutím v lednici
Na
stánkové langoše mám svoje vzpomínky, to ano. Jenže doma si je člověk udělá přesně podle sebe a za mnohem rozumnější peníze. Těsto je trochu lepivější, s tím je dobré počítat hned na začátku. Jenže zrovna tahle vlastnost mu dost pomáhá. Po noci v lednici se chová klidněji, lépe se vytahuje a hotový langoš je měkký uvnitř a křupavý na okrajích.
Baví mě na nich i to, že si je každý dochutí po svém. U nás doma pořád vyhrává klasika: česnek se solí, trochu kečupu a navrch strouhaný sýr. Když dělám langoše pro víc lidí, prostě postavím misky doprostřed stolu a dál už se to neřeší.
Proč jogurtové těsto z lednice funguje tak dobře
Jogurt těsto zjemní a po usmažení díky němu langoše nepůsobí tak hutně. V domácích receptech se často potkává s
mlékem, droždím, olejem a někdy také se špetkou jedlé sody. Dohromady z toho vznikne pružné těsto, které v horkém oleji pěkně naskočí a dělá bubliny.
Můj tip: Pokud vím, že budu smažit jen část dávky, dávám těsto do větší uzavíratelné mísy lehce vytřené olejem. Pak se z ní lépe bere a těsto se tolik netrhá. Recept na nadýchané a křupavé jogurtové langoše
Doba přípravy kvásku a těsta: 20 minut Kynutí v lednici: přes noc, ideálně 8-12 hodin Smažení: zhruba 3-4 minuty na 1 langoš Počet porcí: přibližně 12-4 kusů podle velikosti Ingredience pro přípravu 1 kg hladké mouky 300 g bílého jogurtu, tedy 2 kelímky po 150 g 500 ml mléka 42 g čerstvého droždí, tedy 1 kostka 1 lžička cukru do kvásku 1 lžička soli 1 lžička jedlé sody 1 lžíce oleje do těsta olej na smažení ve vyšší vrstvě
Potření a dokončení: 4-5 stroužků česneku 1 špetka soli 2-3 lžíce vody na zředění česneku kečup podle chuti 150-200 g strouhaného sýra Postup přípravy stánkových jogurtových langošů
1. Z části
vlažného mléka, cukru a rozdrobeného droždí udělejte kvásek. Nechte ho stát asi 10 minut, dokud se na povrchu neobjeví pěna.
2. Do velké mísy nasypte
hladkou mouku, přidejte sůl, jedlou sodu, bílý jogurt, zbytek mléka, olej a nakonec vzešlý kvásek. Všechno promíchejte a zpracujte v těsto.
3. Ze začátku bude těsto
lepivější. To je v pořádku. Přesuňte ho na pořádně pomoučený vál a rukama ho krátce dopracujte, jen aby se s ním dalo slušně zacházet. Mouku ale nepřisypávejte bez rozmyslu, jinak budou langoše zbytečně těžké.
4. Těsto dejte do
uzavíratelné mísy nebo do pevnějšího sáčku. Nechte ho kynout v lednici přes noc. Když ho budete brát postupně, vydrží tam klidně i další den.
5. Před smažením odeberte tolik těsta, kolik potřebujete, a nechte ho při pokojové teplotě asi
20-30 minut. Studené těsto vytvarujete také, ale po krátkém odpočinku jde práce líp od ruky. Smažení
Dvě verze langošů: Langoše s česnekem a sýrem a langoše plněné šunkou a sýrem
6. V hlubší pánvi rozehřejte vyšší vrstvu
oleje. Teplota má být střední až vyšší; na elektrickém sporáku se mi osvědčuje přibližně stupeň 5. Langoše se pak nespálí na povrchu dřív, než se stačí prosmažit uvnitř.
7. Z těsta odkrajujte nebo odtrhávejte kousky a v rukách je vytáhněte na placky. Střed udělejte tenčí, okraje nechte trochu silnější. Díky tomu zůstanou
okraje nadýchané a prostředek se dobře prosmaží.
8. Smažte po jednom nebo po dvou kusech, podle toho, jak velkou máte pánev. Z každé strany stačí přibližně
1,5 až 2 minuty, dokud langoše nezezlátnou a nenaskočí na nich typické bubliny.
9. Hotové kusy pokládejte na talíř vyložený
papírovou utěrkou, aby se odsál přebytečný tuk. Je to maličkost, ale na chuti i pocitu z jídla se pozná. Foto: Cooky.cz, Hotové usmažené langoše pokládejte na talíř s papírovou utěrkou.
10. Ještě teplé langoše potřete
česnekem utřeným se solí a lehce naředěným vodou. Potom přidejte kečup a strouhaný sýr, případně cokoli dalšího, co máte doma rádi. Foto: Cooky.cz, Ještě teplé langoše potřete česnekem naředěným vodou.
11. Podávejte hned po dosmažení, tehdy jsou nejlepší. Pokud část těsta zbude, nechte ji dál v lednici a spotřebujte během několika dnů. Usmažené langoše už čerstvým z pánve konkurovat neumí, s tím se moc čarovat nedá.
Rady a tipy zkušené hospodyňky na přípravu langošů Když se těsto při tvarování příliš lepí, potřete si ruce trochou olejem místo toho, abyste pořád přisypávali mouku. Česnekovou směs nenařeďte moc, jinak langoš zbytečně rozmáčí. Pro menší domácí dávku se dá vyjít i z poměru kolem 400 g mouky, 150 g jogurtu a asi 20 g droždí, pokud zrovna nevaříte pro větší společnost. Chcete-li křupavější povrch, vytahujte jednotlivé kusy těsta až těsně před vložením do oleje. Když leží dlouho na stole, povrch zvlhne a v pánvi se potom nenafoukne tak pěkně.
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