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Dante Alighieri byl naprosto unikátní spisovatel. Víme, co znamená každý kruh z 9 kruhů pekla

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Rozsáhlý epos Božská komedie od italského básníka Danteho patří mezi nejvýznamnější díla světové literatury. Zvláštní pozornost si zasluhuje autorův popis pekla členěného do devíti kruhů. Co kruh to jiný hřích, znáte je všechny?
Dante Alighieri byl naprosto unikátní spisovatel. Víme, co znamená každý kruh z 9 kruhů pekla

Dante Alighieri byl naprosto unikátní spisovatel. Víme, co znamená každý kruh z 9 kruhů pekla

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:30

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