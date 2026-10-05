Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Každých deset let jsem každý podzim mořil terasu. Pak se mi rozsvítilo a došlo mi, proč dřevo pořád praská

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Každoroční podzimní nátěr terasy se stal rituálem. Jenže na jaře se vždy objevily nové praskliny a olupující se povrch. Trvalo mi celou dekádu, než jsem pochopil, že problém není v nedostatku péče, ale v zásadní chybě načasování a způsobu ošetření.
Každých deset let jsem každý podzim mořil terasu. Pak se mi rozsvítilo a došlo mi, proč dřevo pořád praská

Každých deset let jsem každý podzim mořil terasu. Pak se mi rozsvítilo a došlo mi, proč dřevo pořád praská

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Odborníci nedoporučují toto ovoce konzumovat v zimě lidem nad 50 let
Odborníci nedoporučují toto ovoce konzumovat v zimě lidem nad 50 let
KVÍZ: Zavzpomínejte na periodickou tabulku a poznejte 10 prvků podle jejich chemické značky
KVÍZ: Zavzpomínejte na periodickou tabulku a poznejte 10 prvků podle jejich chemické značky

Vydejte se s námi na cestu do fascinujícího světa chemie. Víte, jaké symboly skrývají prvky, které tvoří...

Babí léto skončí děsivým zlomem. Meteorologové určili přesné datum
Babí léto skončí děsivým zlomem. Meteorologové určili přesné datum

Výjimečně teplé říjnové dny s teplotami přes 25 °C končí. Od čtvrtka přinese studená fronta déšť a...

Čistotní Vikingové dělali jednu hygienicky odpornou věc. Ženy se jí musely účastnit
Čistotní Vikingové dělali jednu hygienicky odpornou věc. Ženy se jí musely účastnit

Severští nájezdníci patřili k nejčistším lidem raného středověku. Archeologické nálezy i dobové kroniky...

V pondělí ve 12:20 se vrátí dětství: Nova Cinema vytáhne nejvelkolepější dobrodružný příběh historie
V pondělí ve 12:20 se vrátí dětství: Nova Cinema vytáhne nejvelkolepější dobrodružný příběh historie

V roce 1992 vstoupil do kin historický velkofilm, který divákům vyrazil dech svou syrovostí, osudovou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.