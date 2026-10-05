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Václav Havel by měl devadesát. Hradecké divadlo mu pošle květinu a vzpomínku

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Devadesáté narozeniny by Václav Havel oslavil 5. října a v Hradci Králové na něj nezapomenou. Klicperovo divadlo chystá krátké vzpomínkové setkání, ke kterému se může přidat kdokoliv.
Václav Havel by měl devadesát. Hradecké divadlo mu pošle květinu a vzpomínku

Václav Havel by měl devadesát. Hradecké divadlo mu pošle květinu a vzpomínku

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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