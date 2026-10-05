Kdo v Česku vlastní chalupu, tomu hrozí pokuta až 20 000 Kč: Tento doklad musíte schovávat několik let

Starou účtenku za vývoz žumpy nevyhazujte. Vodoprávní úřad nebo inspekce může chtít doklady zpětně až za dva kalendářní roky.
Majitelé starších chalup a chat často řeší odpadní vody pomocí žumpy nebo septiku. Ne každý ale ví, že s těmito nádržemi jsou spojené také zákonné povinnosti. U bezodtokové žumpy nestačí
nechat ji jednou za několik let vyvézt a účtenku vyhodit. Doklady o vývozu je potřeba uchovávat a úřad je může chtít vidět i zpětně. Za jejich nepředložení může fyzická osoba dostat pokutu až 20 tisíc korun. Žumpa není septik a doklady se vyplatí schovat
U bezodtokové žumpy musí být veškerá odpadní voda odvezena a řádně zlikvidována. Nádrž nesmí mít odtok ani přepad a vývoz musí zajistit oprávněná osoba. Doklady o odvozu je nutné uchovávat za poslední dva kalendářní roky, protože je může na výzvu
požadovat vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí. Nestačí přitom obyčejný lístek s částkou. Doklad má obsahovat například množství odvezené vody, datum, údaje o vývozci a čistírně, udává zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů.
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Množství vyvezené vody může při kontrole hrát důležitou roli. Úřady ho mohou porovnávat se spotřebou vody v objektu. Pokud někdo chalupu pravidelně využívá, ale několik let nemá jediný doklad o vývozu, může vzniknout otázka, kam odpadní voda mizí. Vylévat ji na zahradu,
do příkopu nebo ji nechat odtékat do půdy přitom není legální řešení. U septiku je situace jiná, protože vodu nejprve předčišťuje a následně musí být zajištěno její odpovídající dočištění.
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Pozornost je potřeba věnovat také případnému vypouštění vyčištěné vody do půdy. To není automatické právo majitele pozemku a za určitých podmínek vyžaduje povolení vodoprávního úřadu. Pokud majitel žumpy na výzvu
nepředloží potřebné doklady, může dostat pokutu až 20 tisíc korun. Ještě vyšší sankce mohou hrozit v případě, že se zjistí skutečné nelegální vypouštění odpadních vod. Nejjednodušší prevencí proto zůstává nechat si při každém vývozu vystavit řádný doklad a několik let ho bezpečně uschovat. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali o populárních minidomech v Novém Mexiku.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
E-sbírka (vodní zákon), Ministerstvo životního prostředí
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