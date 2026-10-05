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Kdo v Česku vlastní chalupu, tomu hrozí pokuta až 20 000 Kč: Tento doklad musíte schovávat několik let

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Starou účtenku za vývoz žumpy nevyhazujte. Vodoprávní úřad nebo inspekce může chtít doklady zpětně až za dva kalendářní roky.
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Zdroj: Fotografie: Palickap / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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