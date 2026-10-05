Roman Skamene žije s manželkou na této útulné chalupě: Herec navíc prozradil, jak vysoký pobírá důchod

Roman Skamene si s manželkou užívá důchod na chalupě u Berouna. Místo, o které kdysi přišli, museli znovu získat v dražbě.
Herec, kterého si lidé dodnes spojují s filmy Bony a klid, Tankový prapor nebo Princ a chuďas, je dnes v důchodu, ostatně 2. října oslavil své 72. narozeniny. Dříve byl hodně pracovně vytížený, dneska je rád za klid. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že když Skamene mluví o penězích, nedělá kolem toho divadlo. Věcně popisuje i to, proč mu život mimo město vyhovuje víc než dřívější pražský shon. Chalupa na Berounsku přitom není jen příjemná adresa na stáří, v jeho životě má zvláštní místo.
Chalupa, kterou si po čase koupili znovu
Roman Skamene se s manželkou Renatou na Berounsko nestěhoval do domu, kde by bylo všechno připravené a stačilo jen přivézt nábytek. Chalupu si pořídili už v roce 1982, krátce po narození dcery Sandry. Zpočátku sloužila hlavně k letním pobytům, v rozhovoru pro
CNN Prima NEWS popsal, že ji postupně upravovali tak, aby se v ní dalo žít celý rok.
Dnes je z ní místo, které funguje trochu jako jejich vlastní malý svět. Mají tu zahradu, bazén, dílnu a také horní patro, kde mají zázemí děti a vnučky, když přijedou na návštěvu. V posledních letech nechali udělat novou střechu, elektrická vrata nebo schodiště ze zahrady do horního patra. Skamene přitom nejvíc času tráví právě v dílně, kde může dělat to, co ho baví.
Bydlení Štěpána Benoniho: V útulném srubu chtěl trávit jen volné dny, kvůli covidu však změnil plány
Jenže cesta k dnešnímu bydlení nebyla jednoduchá. Po sametové revoluci si Skamene otevřel v Praze restauraci, podnikání se mu ale nepodařilo a zůstaly po něm vysoké dluhy, jak vysvětloval pro
Prima Living. Chalupu, kterou si s manželkou pořídili o několik let dříve, kvůli nim nakonec ztratili. Rodina ji ale později získala zpět v dražbě. Skamene uvedl, že si na její odkoupení musel půjčit milion korun u banky.
Chalupa, která pro ně původně znamenala hlavně místo pro letní pobyt, se po letech stala jejich trvalým domovem. A zároveň je připomínkou období, kdy o ni kvůli finančním problémům málem přišli.
Důchod nekrášlí, ale ani z něj nedělá tragédii
O své penzi mluví Skamene podobně otevřeně jako o chalupě. Zmínil, že dostává částku kolem 18 tisíc korun měsíčně, přičemž jeho žena Renata podle něj pobírá ještě o něco méně, přestože má vysokoškolské vzdělání a titul inženýrky. Oba zároveň říkají, že jim takový příjem při jejich současném způsobu života stačí.
Foto: NextFoto, Roman Skamene s manželkou na zahradě
Skamene přitom svůj důchod nepopisuje jako dobu, kdy by musel jen počítat každou korunu. Naopak opakovaně říká, že právě teď prožívá jednu z nejhezčích částí života. Dříve podle svých slov pracoval i kolem 350 dní v roce, zatímco dnes si vybírá jen práci, která ho baví, a velkou část času tráví doma.
V tom do sebe jeho důchod a chalupa dobře zapadají. Nemá potřebu žít ve městě ani si udržovat životní styl, který by vyžadoval vysoké výdaje. Má vlastní zázemí, zahradu, dílnu a rodinu, která za ním přijíždí. A po letech pracovního vytížení mu to přesně tak vyhovuje.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek
Roman Skamene žije s manželkou na útulné chalupě: Neobyčejně nízký důchod mu nebrání užívat si života byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.