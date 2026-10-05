Leclerc v Baku věřil extrémnímu řešení Ferrari. Hamilton ho po tréninku poslal zpátky do boxů

- Ferrari chtělo v Baku dohnat Mercedes na rovinkách, a proto nasadilo odlehčené boční deflektory s jediným svislým prvkem.
- Hamiltonovi se nelíbilo, jak se s nimi vůz chová, a pro kvalifikaci přešel na verzi se třemi prvky.
- Leclerc u úsporné varianty zůstal, kvalifikoval se druhý a dojel čtvrtý.
- Hamilton startoval i dojel šestý a v cíli za Leclercem ztratil 8,246 sekundy.
- Rozdíl v maximální rychlosti obou vozů přitom činil jen 1,8 km/h.
Rovinky, které sváděly k riziku
Ulice Baku hostily 15. závod letošní sezony a Mercedes měl na dlouhých rovinkách takovou převahu, že Ferrari sáhlo po extrémním nastavení. Jak upozornila italská edice webu Motorsport.com, v Maranellu namontovali oběma jezdcům odlehčené boční deflektory s jediným svislým prvkem. Měly snížit odpor vzduchu a přidat rychlost.
Leclerc byl v garáži Ferrari rychlejší od prvního tréninku a za Hamiltona spadl jen ve třetím. Brit tehdy zajel třetí čas, přesto byl s vozem nespokojený.
Záď, které Hamilton nevěřil
Hamiltonovi se nelíbilo, jak se SF-26 s odlehčenými deflektory chová, a pro kvalifikaci přešel na verzi se třemi svislými prvky. Potřeboval víc trakce a stabilnější záď, která mu navíc pomáhá rychleji zahřát přední pneumatiky. Leclerc podobnou potřebu necítil a u úsporné varianty zůstal v kvalifikaci i v závodě.
Odpor navíc stál Hamiltona na rovinkách překvapivě málo. Na maximální rychlosti zajel 340,1 km/h, Leclerc 341,9 km/h.
Situace je o to zajímavější, že letos to dlouho vypadalo opačně. Hamilton v Barceloně vyhrál svou první Velkou cenu v barvách Ferrari. Bývalý jezdec formule 1 Jolyon Palmer tehdy tvrdil, že Leclercův agresivní styl dělá z neklidného SF-26 ještě nervóznější vůz, zatímco Hamiltonovi sedí jeho klidnější jízda. V Baku si ale s odlehčeným nastavením lépe poradil Monačan. Není to navíc poprvé, kdy Hamilton a tým nejsou na stejné vlně, nad strategií Ferrari nedávno přiznal bezradnost.
Stopky na straně Leclerca
Stabilnější záď Hamiltonovi v kvalifikaci nepomohla. Zajel 1:43,858 a skončil šestý, Leclerc byl s časem 1:43,363 druhý. Monačan byl rychlejší už ve druhé části kvalifikace, kdy zajel 1:43,780, a na to Hamilton nedosáhl ani v té třetí. Ani druhé místo ale neukončilo Leclercovo čekání na pole position.
V sobotním závodě se rozdíl potvrdil. Leclerc zajel nejrychlejší kolo 1:45,784 ve 44. okruhu, Hamilton o pět kol později 1:46,170. Vyhrál George Russell před dvojicí Red Bullu Maxem Verstappenem a Isackem Hadjarem. Leclerc dojel čtvrtý i díky drahé chybě Oscara Piastriho, kterému se zablokovala kola. Hamilton skončil šestý a předjel ho i Andrea Kimi Antonelli, který startoval z šestnáctého místa.
Další kapitolu dopíšou oba jezdci už tento víkend v malajsijském Sepangu, kde se kvůli válce na Blízkém východě pojede Velká cena Bahrajnu.