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Meteorologové varují před zimou 2026. Dlouhodobý výhled ukazuje jev, který Česko nezažilo 75 let

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Tisíce kilometrů od nás, v rovníkové části Tichého oceánu, právě sílí událost, kterou […]
Meteorologové varují před zimou 2026. Dlouhodobý výhled ukazuje jev, který Česko nezažilo 75 let

Meteorologové varují před zimou 2026. Dlouhodobý výhled ukazuje jev, který Česko nezažilo 75 let

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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