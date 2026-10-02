Meteorologové varují před zimou 2026. Dlouhodobý výhled ukazuje jev, který Česko nezažilo 75 let

Tisíce kilometrů od nás, v rovníkové části Tichého oceánu, právě sílí událost, kterou vědci sledují den po dni. Na první pohled s českou zimou nemá nic společného. Její vliv se ale může dostat až do střední Evropy a ovlivnit, jak budou vypadat nejbližší měsíce.
Pacifik se blíží rekordu z celé historie měření
Řeč je o El Niñu, tedy opakujícím se oteplení povrchové vody v tropickém Pacifiku, které se vrací jednou za několik let. Letošní epizoda se ale z běžného rámce vymyká. Americký úřad NOAA v hodnocení z 10. září uvedl, že šance na velmi silné El Niño během podzimu a zimy přesahuje 90 procent.
Ještě víc zaujme druhé číslo z téže zprávy. S pravděpodobností 75 procent má jev mezi říjnem a prosincem překonat všechny epizody zaznamenané od roku 1950. Šlo by tedy o nejsilnější epizodu za víc než tři čtvrtě století soustavného měření. Britský meteorologický úřad Met Office jde ještě dál a odhaduje, že by mohlo jít o nejsilnější El Niño od 19. století.
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O super El Niñu mluví odborníci ve chvíli, kdy teplota hladiny v klíčové oblasti Pacifiku vystoupá o víc než 2 °C nad dlouhodobý průměr. Takové epizody jsou vzácné. Z posledních třiceti let si meteorologové pamatují dvě: tu z let 1997 a 1998 a zatím poslední z let 2015 a 2016.
Proč by to mělo zajímat někoho v Plzni nebo Olomouci? Rozehřátá hladina Pacifiku zahřívá a sytí vodní párou vzduch nad sebou, což přestaví atmosférickou cirkulaci na velké části zeměkoule. Tryskové proudění pak tenhle signál donese nad severní Atlantik, tedy do oblasti, ze které k nám míří většina počasí. Evropu proto El Niño zasahuje jen oklikou a slaběji než třeba Ameriku.
Minulé super El Niño přineslo velmi teplou zimu
Pro představu stačí nahlédnout o deset let zpátky. Zima 2015/2016, kdy vrcholila poslední takto silná epizoda, skončila v pražském Klementinu s průměrnou teplotou 4,9 °C. Zařadila se tak mezi nejteplejší zimy od roku 1775, kdy se tam začalo měřit.
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Česko tehdy navíc prošlo výrazným suchem, které udeřilo už v létě 2015. Jedna zkušenost ale ještě neurčuje pravidlo, protože každá epizoda probíhá trochu jinak.
Teplá zima s šancí na sníh
Evropské centrum ECMWF i klimatická služba Copernicus ve svých dlouhodobých výpočtech považují pro Česko za pravděpodobnější zimu teplejší, než odpovídá běžnému průměru. Letní výpočty jí přisuzovaly zhruba 70 až 90procentní šanci a zářijová aktualizace Copernicusu mírnou zimu pro většinu Evropy potvrdila.
Se sněhem to přesto nemusí být špatné. Meteorologové z portálu Severe Weather Europe prošli zářijové výpočty ECMWF a pro střední Evropu z nich vyčetli zhruba běžnou sněhovou nadílku, případně i o něco vydatnější. Kdo doufá v bílou krajinu i mimo hory, měl by podle těchto výpočtů nejvíc vyhlížet únor. Leden má naopak patřit častému střídání oblevy a mrazu.
Přečtěte si také: Ani Kanáry, ani Madeira. V listopadu se Češi koupou v teplém moři na ostrově, kam se dá letět za 10 990 Kč Podle zářijových výpočtů může ve střední Evropě napadnout zhruba běžné množství sněhu a nejlepší vyhlídka na bílou krajinu i mimo hory připadá na únor. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co výhled sleduje Co ukazují modely Teplota v Česku během zimy Spíše nadprůměrná, pravděpodobnost kolem 70 až 90 % (ECMWF i Copernicus) Sníh ve střední Evropě Běžná nadílka, případně o něco vydatnější (zářijové výpočty ECMWF) Leden Časté střídání oblevy a mrazu Únor Nejlepší vyhlídka na bílou krajinu i mimo hory
Jestli k nám aspoň na pár dní dorazí pořádné mrazy, rozhodne do velké míry polární vír. Tak meteorologové označují obří vír studeného vzduchu, který krouží vysoko nad Arktidou. Dokud se točí rychle a drží pohromadě, severská zima zůstává daleko od nás. Jakmile se ale rozkolísá, může se ledový vzduch vylít hluboko na jih až do Česka.
Co dlouhodobá předpověď umí prozradit
Sezónní předpověď pracuje s průměry za celé měsíce a naznačuje, kterým směrem se pravděpodobně vychýlí. Počasí na konkrétní den, třeba na Vánoce nebo o jarních prázdninách, z ní vyčíst nejde. Jak moc El Niño ovlivní právě české počasí, odborníci zatím spolehlivě odhadnout nedokážou. Sezónní výhledy mají navíc podle klimatologů u nás nízkou úspěšnost.
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„Ale klidně může přijít i tuhá zima,“ uvedl pro CNN Prima NEWS klimatolog Pavel Zahradníček.
Rozumné je tedy počítat s mírnější zimou, a přesto nebýt zaskočen. Po dlouhém teplém období může přijít rychlý obrat, kdy se krajina během pár dní zabalí do sněhu.
Zdroje: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_disc_sep2026/ensodisc.shtml, https://www.denik.cz/pocasi/el-nino-miri-k-rekordu-sila-vedro/, https://pocasi.blesk.cz/clanek/zpravy-pocasi/848877/meteorologove-zpresnili-vyhled-jaka-bude-zima-v-cesku-vypocty-modelu-ukazuji-zvrat-v-unoru, https://www.i-meteo.cz/super-el-nino-2026-co-znamena-anomalni-oteplovani-ticheho-oceanu-pro-pocasi-v-cesku, https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3449980-letosni-zima-patrila-k-nejteplejsim-v-dejinach, https://cnn.iprima.cz/jaka-bude-zima-v-cesku-modely-odhaluji-prvni-vyhled-519800
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