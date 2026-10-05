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Rekordní počet misek a lahodné polévky. V Olomouci se chystá oblíbená benefice

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Deset druhů polévek a připravených 710 keramických misek bude v sobotu doprovázet benefiční Den lidí bez domova na Horním náměstí v Olomouci. Výtěžek z akce půjde na projekt Kup oběd, který zajišťuje pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů.
Rekordní počet misek a lahodné polévky. V Olomouci se chystá oblíbená benefice

Rekordní počet misek a lahodné polévky. V Olomouci se chystá oblíbená benefice

Zdroj: Charita Olomouc
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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