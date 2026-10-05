Blanka z Ulice pomáhá všem kolem sebe, ale sama se potápí. Podle diváků zbývá málo, aby znovu propadla alkoholu

Začátek října 2026 přinesl do 22. série Ulice linku, která nepracuje s žádnou velkou explozí. Linda Rybová v
zákulisním rozhovoru na TV Nova popsala Blančiny dny jako „perné“, a to slovo sedí přesněji, než by se na první pohled zdálo. Blanka střeží tajemství o Patrikově nevěře před Veronikou, vstřebává komplikace kolem Adriany a Klárky a zároveň registruje, jak Evžen mizí do světa statku, ovcí a dědečkovských radostí. Žádný z těchto tlaků sám o sobě nevypadá fatálně. Dohromady ale skládají vzorec, který seriál už jednou dovedl až k relapsu. Tři fronty, na kterých Blanka bojuje za ostatní
Kdo sleduje aktuální díly, vidí Blanku v roli jakéhosi rodinného záchranného kruhu. Adriana a Klárka jí přidávají starosti, vztah s Klárkou je přitom dlouhodobě napjatý; už v září 2025 seriál ukázal, že ji
dívka ostentativně přehlíží a baví se výhradně s Evženem. Vedle toho Blanka hlídá cizí tajemství: ví o Patrikově nevěře, ale mlčí, protože nechce zranit Veroniku. A když si Luděk nevěděl rady s Esterkou, byla to opět ona, kdo zaskočil.
Každá z těchto linií by pro jinou postavu představovala epizodní zápletku. Pro Blanku se ale vrství do nepřetržitého pečovatelského kolotoče, z něhož chybí východ.
Veronika slouží jako ventil, kam Blanka odkládá vlastní pochybnosti, jenže ventil funguje jen jedním směrem. Nikdo z okolí nevidí celek. Každý vnímá svůj dílek skládačky a předpokládá, že Blanka zvládne i ten zbytek. Evžen žije statkem, Blanka ztrácí partnera po centimetrech
Podzimní sezonní přehled Ulice na
webu TV Nova pojmenovává problém bez obalu: Evžen se ponořil do myslivosti, hospodářství a nové role dědečka. Blanka začíná cítit, že se z jejich vztahu vypařuje pozornost i blízkost. Další zdroj z téhož období doplňuje, že páru prostě chybí čas jen pro sebe.
Důležité je, co tady neprobíhá. Evžen se nechová nepřátelsky, nepodvádí, nehádá se. Prostě je myšlenkami jinde. A právě tahle tichá eroze
bývá pro člověka s historií závislosti nebezpečnější než otevřený konflikt, protože se hůř pojmenovává, hůř se proti ní brání a déle trvá, než ji okolí zaregistruje. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Duben 2025: když „stačilo už málo“ a Blanka po letech sáhla po sklenici
Kdo zapomněl, co se stalo před rokem a půl, tomu stojí za připomenutí mechanismus, který Nova sama zdokumentovala. Po čtyřech letech abstinence se Blanka v dubnu 2025 znovu napila. Oficiální článek k té epizodě použil formulaci, která dnes rezonuje dvojnásob:
po měsících stresu „stačilo již málo“ a Blanka podlehla bažení.
Tehdejší spouštěče? Dlouhodobý tlak z práce, rodinné starosti, pocit zahlcení. Žádná jediná katastrofa, jen součet drobných ran. Přesně totéž se odehrává v říjnu 2026, jen v jiných kulisách a s jinými jmény. Materiál organizace
Alkohol pod kontrolou řadí mezi vysoce rizikové spouštěče relapsu konflikty ve vztazích, chronický stres, frustraci, samotu i společenské situace, kde je alkohol přítomný, typicky oslavy nebo rodinná setkání. Blanka aktuálně zaškrtává většinu těchto políček. Proč je tichá krize pro abstinujícího člověka zákeřnější než výbuch
Srovnání s ostatními páry v Ulici odhaluje paradox. Vanda s Luďkem procházejí viditelnějším chaosem: podezření na návrat k hazardu, nezvládnutá role matky.
Jejich problémy jsou hlasité, okolí je registruje, reaguje. Blanka a Evžen naproti tomu vypadají navenek stabilně. Chybějící společný čas a slábnoucí partnerská pozornost neprodukují scény plné křiku. Produkují ticho. A v tichu se snáz přehlédne, že se někdo topí.
Scenáristé Ulice přitom s příběhy závislosti pracují cyklicky, nikoliv jednorázově. Blančin oblouk zahrnuje pád, detox v lednu 2021, návrat domů, roky abstinence a pak znovu sklouznutí.
Nova celou linku konzultovala s Michaelou Duffkovou, která do ní vnesla vlastní zkušenost s alkoholismem. Výsledek odpovídá odbornému popisu: uzdravování ze závislosti probíhá ve vlnách a každá další vlna přichází právě ve chvíli, kdy se člověk cítí přetížený a přehlížený zároveň. Co bude stačit, aby se vzorec zopakoval
Podle nás zbývají tři kroky k tomu, aby se říjnová linka proměnila v reprízu dubna 2025. Další partnerské ochlazení: Evžen se ještě hlouběji ponoří do svých aktivit a Blanka ztratí poslední iluzi, že je pro něj prioritou. Další převzatý problém (ať už kolem Klárky, Adriany, nebo Veroniky) bez jakékoliv vlastní úlevy. A
konečně situace, kde bude alkohol fyzicky přítomný: rodinná oslava na statku, setkání u příležitosti Prokopovy žádosti o ruku, cokoliv, co spojí společenský tlak s dostupnou sklenicí. Přesně takhle vypadal scénář minulého relapsu. Přesně takhle vypadá i odborný popis rizikových momentů.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová