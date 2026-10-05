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Blanka z Ulice pomáhá všem kolem sebe, ale sama se potápí. Podle diváků zbývá málo, aby znovu propadla alkoholu

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Blanka Vránová drží v říjnových dílech Ulice tři cizí krize najednou, a z vlastního vztahu s Evženem se mezitím tiše vytrácí vzduch.
Blanka z Ulice pomáhá všem kolem sebe, ale sama se potápí. Podle diváků zbývá málo, aby znovu propadla alkoholu

Blanka z Ulice pomáhá všem kolem sebe, ale sama se potápí. Podle diváků zbývá málo, aby znovu propadla alkoholu

Zdroj: Se svolením TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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