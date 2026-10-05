Jitka Čvančarová v černých minišatech ukázala své krásné nohy: Fanynky si všimly, jak moc zhubla

Jitka Čvančarová dorazila na křest nové knihy Báry Nesvadbové v černých minišatech. Délka sukně přitom nebyla tím hlavním, čím na sebe strhla pozornost.
Jitka Čvančarová patří k našim nejvýraznějším a nejkrásnějším herečkám a pozornost na sebe umí upoutat i bez bohatých rób. Na křest knihy Barbary Nesvadbové Pauza pro duši dorazila do Paláce knih Luxor v černých krátkých šatech, které nechaly vyniknout její nohy. Křest nové knihy, která přináší rozhovory s terapeuty a věnuje se mimo jiné duševnímu zdraví, vztahům, závislostem či osamělosti, proběhl 29. září. Čvančarová patřila společně s Pavlínou Saudkovou a profesorem Jiřím Horáčkem mezi kmotry knihy. Na In-Lifestyle nás zaujalo, jak neuvěřitelně mladistvě působila.
Černá mini, krajka a krásné nohy
Herečka zvolila černé šaty s dlouhými rukávy, krajkovými detaily v oblasti výstřihu a jemně nabíranou sukní. Právě kratší délka modelu byla tím prvkem, který upoutal pozornost nejvíce. Čvančarová v něm totiž ukázala své dlouhé nohy. Šaty přitom nebyly prvoplánově vyzývavé. Díky dlouhým rukávům a volnější siluetě působily žensky a elegantně.
Černý základ herečka oživila podzimními doplňky v hnědých tónech. Outfit doplnila kabelkou a semišovými kotníkovými botami v hřejivém odstínu hnědé, který černou barvu příjemně zjemnil. K tomu si vzala výrazné kruhové zlaté náušnice. Dlouhé černé vlasy si nechala natočit do jemných vln, které celkový vzhled změkčily. V obličeji působila velmi mladistv. Celkový styling nepůsobil překombinovaně, ale přesto zaujal na první pohled.
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Čtenářky outfit převážně chválily
Na to, jak outfit Čvančarové zapůsobil, jsme se ptali také našich čtenářek. V rámci e-mailové ankety, kde jsme se ptali, jak to slušelo princezně Kate při nedávné návštěvě Leedsu, jsme se našich čtenářek přeptaly právě i na model Jitky Čvančarové. Rozeslali jsme celkem 170 e-mailů na základě naší databáze a dorazilo nám 37 odpovědí. Z nich 30 čtenářek označilo outfit Jitky Čvančarové za „líbí se mi“, dvěma se nelíbil a pět jej ohodnotilo jako „ujde“. Je tedy vidět, že kombinace černých šatů s doplňky v hnědé barvě u našich čtenářek zabodovala.
A co se jim líbilo nejvíce? Zde je výběr některých komentářů, kterými své hodnocení doplnily.
„Moc hezká kombinace černých šatů s hnědými botami a kabelkou. Líbí se mi, že outfit není přeplácaný a přitom má šmrnc.“ – čtenářka Hanka
„Zlaté kruhové náušnice jsou skvělá volba, s černými vlasy krásně vyniknou.“ – čtenářka Anička
„Mně to přijde moc pytlovité, mám radši věci s výraznějším střihem, víc na tělo. Takhle je to divně nafouklý vršek a tenoučký spodek.“ – čtenářka s přezdívkou Anetsimx
Námi oslovený stylista na modelu ocenil především jeho jednoduchost a dobře zvolené podzimní doplňky. „Černé šaty jsou samy o sobě výrazné, takže je dobře, že je Jitka nepřebila množstvím šperků. Hnědé semišové boty a kabelka outfit zjemňují a zlaté kruhové náušnice mu dodávají trochu glamouru. Celek působí žensky, moderně a velmi nositelně,“ zhodnotil Tomáš Janků kombinaci. V tom ostatně vidíme její kouzlo, Jitka Čvančarová ukázala, že i jednoduché černé šaty mohou na společenské akci fungovat skvěle, když se správně doplní.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Jitka Čvančarová v černých minišatech ukázala své krásné nohy: Fanynky ohromil její outfit i štíhlá postava byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.