Odmítlo ji 20 rodin v řadě. Holčičku s Downovým syndromem nakonec adoptoval svobodný gay a dnes je na ni pyšný

Odmítlo ji 20 rodin v řadě. Holčičku s Downovým syndromem nakonec adoptoval svobodný gay a dnes je na ni pyšnýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dívka s downovým syndromemZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 05.10.2026 08:08
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