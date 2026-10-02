Do Švédska přes Öresundský most

Pokud se rozhodnete navštívit Švédsko, nemusíte tam už plout lodí. Z České republiky se tam dostanete přes mosty spojující jak jednotlivé dánské ostrovy, tak i přes Öresundský most z Dánska do Švédska. Konkrétně z Kodaně do Malma. Jeden směr vás vyjde na necylých 1.500 Kč a platí se až na švédské straně. Zaplatit můžete i kartou. Pokud zaplatíte v hotovosti v eurech, obsluha se vás zeptá, jestli chcete vydat v dánských nebo ve švédských korunách. Jelikož jste už ve Švédsku, je dobré si vzít nějakou malou hotovost ve švédských korunách.
Parkování je u přímořského parku a do města vám to zabere zhruba půlhodinku příjemné procházky. Samotné Malmö nás mile překvapilo. Je tam spoustu restaurací s částkami stejnými jako v Dánsku. S tím rozdílem, že za švédskou korunu zaplatíte dvě naše, kdežto dánská koruna vás stojí přes 3 Kč. Steak vás vyjde na 180 SEK (360 Kč), presso na 24 SEK (48 Kč), pivo 0,3 na 45 SEK (90 Kč), v Dánsku máte steak na 180 DKK (580 Kč) presso za 22 DKK (70 Kč) a třetinka piva za 48 DKK (150 Kč).
Do Göteborgu je to z Malmö 3 hodiny autem. Ve Švédsku se za dálnice ani silnice neplatí, stejně jako v Dánsku. Platíte pouze za Öresundský most a v Dánsku ještě za most mezi ostrovem, kde se nachází město Odense a ostrovem na kterém je hlavní město Dánska Kodaň – to vyjde zhruba v přepočtu na 800 Kč, toť vše. V Norsku ale platíte i za přejezdy na některých soukromých silnicích (nemusí to být ani dálnice).
Göteborg je druhé největší švédské město s půlmilionem obyvatel. Jak jsem už psal je 3 hodiny autem od Malmö a stejně jako jeho jižnější soused je rovněž považován za studentské město. Na dvou zdejších univerzitách studuje zhruba 60 000 studentů, což je vůbec nejvíce v celé
Skandinávii. Nazývá se také „zeleným městem“ nebo „nešvédským městem“, neboť je v něm spousta parků. Kdysi byl Göteborg takovou enklávou pašeráků v rámci území ovládaného Nory. V muzeu Volva nechybí ani model P1800: auto, které bylo dost atraktivní i pro Rogera Moorea. Foto: René Pajurek
Počasí ve Švédsku není zdaleka tak často bez deště jako v typických jižních dovolenkových destinacích. Co dělat v Göteborgu, když prší? Jeden tip za všechny. Jeďte do Muzea Volva – je to tak 20 minut autem. A když už pokud máte plug-in hybrida s typickým dojezdem 40-50 km, tak ani nemusíte přecházet na hybridní pohon. Jen na elektrický to zvládne v pohodě. I nabíječek na plug-iny jsou ve městě mraky.
Samotné muzeum Volva je tak na hodinku či dvě. Možná tři, když si tam zajdete i do jejich bufetu s kávou ve stylu Ikei – jak jinak, je to Švédsko. Vstupenka do muzea stojí 160 SEK. Viděli jste Jamese Bonda s Rogerem Moorem? Tak ten neřídil Aston Martina, ale řídil tohle Volvo, model P1800. To je tam taky. Pokud v muzeu strávíte přes 2 hodiny, tak to může být právě díky tomuto autu. Nutí vás to vracet se k němu. Já se tam vrátil 3x, byť bylo po schodech v patře. Prostě Volvo je značka, na kterou jsou Švédi hrdí. Dobrá čtvrtina aut na silnicích ve Švédsku je právě Volvo a dobrá čtvrtina Švédek jsou blondýny. Takže vivat Švédsko.
René Pajurek