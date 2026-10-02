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Do Švédska přes Öresundský most

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Pokud se rozhodnete navštívit Švédsko, nemusíte tam už plout lodí. Z České republiky se tam dostanete přes mosty spojující jak jednotlivé…
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Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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