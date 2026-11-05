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Kinobox Daily: Tony Scott a Denzel Washington znovu v akci. Vzpomínky vám zamotají hlavu

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Co kdybyste mohli sledovat minulost a zjistit, co se skutečně stalo? Tony Scott tuhle sci-fi premisu proměnil v napínavý thriller s Denzelem Washingtonem v hlavní roli. Vzpomínky (Déjà Vu) sice nemají všechny časové paradoxy úplně domyšlené, ale jako žánrová jízda mají pořád co nabídnout. Podívat se na ně můžete už teď ve zpětném přehrávání.
Kinobox Daily: Tony Scott a Denzel Washington znovu v akci. Vzpomínky vám zamotají hlavu

Kinobox Daily: Tony Scott a Denzel Washington znovu v akci. Vzpomínky vám zamotají hlavu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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