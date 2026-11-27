Díky němu už se neopaříte čajem ale nebudete ho ani pít studený. Výrobek totiž měří teplotu nápoje a upozorní na vhodný okamžik k jeho pití.
Více než tisíc žáků základních škol už dostalo příležitost rozvíjet své technické dovednosti a podnikavost díky soutěži Business Talent. Tématem letošního šestého ročníku bylo vymyslet a vyrobit cokoliv, co zlepší každodenní výzvy v běžném životě. Akce, která se stala důležitou součástí podpory polytechnického vzdělávání v regionu, vznikla ve spolupráci Agentury regionálního rozvoje (ARR) a iQLANDIE. Koná se pod záštitou Libereckého kraje a za podpory řady partnerů.
Od Mystery boxu až po obhajobu před porotou
Jak proměnit několik zdánlivě nesourodých součástek z Mystery boxu v chytrý zlepšovák pro život? Právě takové výzvě letos čelili žáci osmých a devátých tříd základních škol Libereckého kraje. Ve čtyřčlenných týmech dostali během osmi kol soutěže Business Talent za úkol vymyslet, vyrobit a odprezentovat originální výrobek.
„Soutěž prověřuje nejen jejich technickou zdatnost a kreativitu, ale také týmovou spolupráci a schopnost na závěr prodat své myšlenky porotě. To je v jejich věku velmi cenná a formující zkušenost,“ říká Jitka Skalická, členka Rady Libereckého kraje pro resort školství a sportu, která soutěži udělila záštitu jménem Libereckého kraje.
Nejlepší tým z každého kola postoupil do finále, kde o vítězích rozhodovala odborná porota složená ze zástupců regionálních firem a partnerů soutěže. Hodnotila originalitu, technické zpracování, funkčnost i samotnou prezentaci. Do dění se tradičně zapojili také rodiče, přátelé a další, kteří mohli prostřednictvím online hlasování podpořit své favority a ocenit nápady mladých talentů.
„Zapojení regionálních firem do soutěže považuji za klíčové. Je to jasný signál, že jim není lhostejná budoucnost technického vzdělávání a že si uvědomují, jak důležité je podchytit zájem o technické obory už u žáků základních škol,“ říká Edvard Kožušník, statutární náměstek hejtmana pro hospodářský a strategický rozvoj Libereckého kraje. Nejlepší nápady letošního ročníku
Největší úspěch slavil tým ze ZŠ a MŠ Kamenický Šenov na náměstí Míru, který se svým výrobkem Thermo Tray vybojoval první místo a pro svou školu získal netradiční fotbalovou hru Subsoccer, při níž se dva hráči utkávají v minifotbale vsedě.
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Stříbrnou příčku obsadili žáci ze ZŠ Dr. F. L. Riegra v Semilech s Multifunkční prachovkou, zatímco bronz získal tým ze ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou za Dávkovač vody.
Nejvíc podpory ve veřejném hlasování získal tým ze ZŠ Pelechovská v Železném Brodě, který zaujal svým výrobkem School Timer. Za vítězství si odnáší zážitkový den v iQLANDII.
Všechny vítězné týmy si odnesly také skleněné trofeje, které pro soutěž vyrobila společnost Preciosa.
Překonaný rodinný rekord a motivace do budoucna
Vítězství má pro žáky z Kamenického Šenova i osobní rozměr. Podařilo se jim totiž překonat úspěch starších sourozenců, kteří v minulosti obsadili třetí místo.
„Už tady soutěžili naši bráchové a skončili třetí. Nečekali jsme, že vyhrajeme, ale máme radost, že se nám to povedlo,“ říká jeden z členů vítězného týmu.
Právě inspirovat mladou generaci a podpořit její zájem o technické obory patří mezi hlavní cíle soutěže.
„Business Talent ukazuje mladým lidem, že svět technologií může být zajímavý i zábavný. Dává jim příležitost získat praktické zkušenosti a vyzkoušet si práci s moderními technologiemi. I díky tomu mohou objevit obor, kterému se budou chtít v budoucnu věnovat. Velkou hodnotu soutěže vidím také v tom, že propojuje školy, žáky a regionální firmy a vytváří prostor pro vzájemnou inspiraci,“ uzavírá Václav Dostál, ředitel iQLANDIA.