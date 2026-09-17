Václav Vydra exkluzivně ke spekulacím o konci pořadu Prostřeno! Mnoho prozradila i TV Prima

Václav Vydra exkluzivně ke spekulacím o konci pořadu Prostřeno! Mnoho prozradila i TV PrimaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotografie Jany Bouškové a Václava Vydry
Dana Morávková vyvolala rozruch fotografiemi ve svatebních šatech. Její „ano“ ale tentokrát nepatřilo...
Po Krétě a Barceloně přidala Laďka Něrgešová další cestu. Tentokrát vzala děti do Říma, návrat se ale...
Tomáš Savka po první SuperStar nezmizel. Dnes má pevné místo v muzikálu, cenu Thálie i velkou rodinu.
Dcera Veroniky Freimanové se o víkendu tajně vdala. Půvabná bývalá modelka si vzala Petra Skopce a na...
Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...Všechny články tohoto autora →
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