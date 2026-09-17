Prezident Pavel navštíví Karlovarský kraj, chce poukázat na potenciál krajePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prezident Pavel navštíví Karlovarský kraj, chce poukázat na potenciál kraje
Karlovarský kraj zateplí dvě budovy krajského úřadu. Objekty, které vznikly přestavbou bývalých kasáren, už...
Mariánské Lázně musí opravit dva silniční mosty přes železnici. Podle starosty Martina Hurajčíka (ANO) jsou...
Rozsáhlá oprava Buchenwaldské ulice na Růžovém vrchu v Karlových Varech je dokončená. Úsek mezi ulicí Jana...
Houbařská sezona je v plném proudu a do lesů vyrážejí tisíce lidí. V posledních dnech ale policisté na...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →