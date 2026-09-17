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Práci školní kuchařky mnoho lidí považuje za špatně placenou. Její tabulkový plat přitom mnohé překvapí

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Každý den připravují desítky nebo stovky porcí, hlídají výživové normy a v některých jídelnách se starají také o dietní stravování. Přesto patří školní kuchařky mezi nepedagogické pracovníky, u kterých se o nízkém ohodnocení mluví dlouhodobě. V roce 2026 se jejich tarify zvýšily, konečný plat ale stále závisí na tom, jak náročnou práci skutečně vykonávají, kolik mají započitatelné praxe a jaké další složky platu jim zaměstnavatel přizná.
Práci školní kuchařky mnoho lidí považuje za špatně placenou.

Práci školní kuchařky mnoho lidí považuje za špatně placenou.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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