Práci školní kuchařky mnoho lidí považuje za špatně placenou. Její tabulkový plat přitom mnohé překvapí

Školní kuchařka nemá jednu univerzální platovou třídu. Ministerská metodika počítá u kuchařů a šéfkuchařů ve školách především se 4. až 7. platovou třídou. Do 4. třídy spadá například výroba běžných jídel, v 5. třídě už jde o technologicky náročnější pokrmy nebo samostatnou výrobu jídel podle výživových norem.
Šestá třída zahrnuje mimo jiné některé práce spojené s dietním stravováním a sedmá už například organizaci výroby, hmotnou odpovědnost, kalkulace a zajišťování správné skladby jídel. Zaměstnance přitom nelze zařadit pouze podle názvu pracovní pozice, rozhodující je nejnáročnější práce, kterou po něm zaměstnavatel požaduje.
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Samotný tarif může vypadat překvapivě nízko
Od 1. dubna 2026 se tarifní stupnice používaná také pro nepedagogické zaměstnance škol zvýšila o 9 procent. Ve 4. platové třídě nyní tarif podle délky započitatelné praxe činí přibližně 17 900 až 25 240 korun měsíčně.
V 5. třídě jde o 19 110 až 27 160 korun, v 6. třídě o 20 440 až 29 100 korun a v 7. třídě o 21 890 až 31 240 korun hrubého. Právě tato čísla mohou na první pohled překvapit, protože některé tarifní částky zůstávají velmi nízké i po letošním navýšení. Tarif však není automaticky částkou, kterou zaměstnanec skutečně dostane na výplatní pásce.
Výplata nesmí skončit na částce z tabulky
Ve veřejném sektoru platí také systém zaručeného platu. Pro rok 2026 činí u prací ve 3. až 5. platové třídě nejnižší úroveň zaručeného platu 26 880 korun měsíčně při čtyřicetihodinové pracovní době.
U 6. až 9. platové třídy je to už 31 360 korun. Jestliže započitatelné složky platu této hranice nedosáhnou, zaměstnavatel musí rozdíl doplatit. Proto například kuchařka zařazená do 5. třídy s tarifem pod 27 tisíc korun nemusí mít konečný hrubý plat stejně nízký. U kratšího pracovního úvazku se samozřejmě příslušná měsíční hranice poměrně snižuje.
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Osobní ohodnocení a příplatky mohou výslednou částku zvýšit
Vedle tarifu se mohou na výsledném platu podílet další složky. Zaměstnavatel může přiznat osobní příplatek podle pracovních výsledků a rozsahu práce, přičemž současná právní úprava umožňuje jeho výši až do 100 procent nejvyššího tarifu příslušné platové třídy.
Vedoucím pracovníkům může náležet také příplatek za vedení. Zákoník práce dále stanovuje příplatky například za přesčas, práci o víkendu nebo za práci ve ztíženém pracovním prostředí, pokud jsou splněny zákonné podmínky. Dvě kuchařky ve školních jídelnách tak mohou mít při podobném názvu pracovní pozice konečnou výplatu poměrně odlišnou.
msmt.gov.cz, zakonyprolidi.cz, mpsv.gov.cz