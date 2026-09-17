Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Zrádci 2026 1. díl: První hráč už je ze hry venku. O jeho osudu rozhodl telefon, který putoval z ruky do ruky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Úvodní epizoda třetí řady reality hry Zrádci přinesla nečekaně drsné potyčky o postup na Křivoklát i kruté vyřazování u nočního telefonu.
Zrádci 3. řada

Zrádci 3. řada

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
Reklama
Další články z ReadZone
Ano, šéfe: „Hamburger vypadá, jako by do toho někdo plivnul.“ Trojici žen čeká drsné vystřízlivění
Ano, šéfe: „Hamburger vypadá, jako by do toho někdo plivnul.“ Trojici žen čeká drsné vystřízlivění
Daniela Kolářová oslaví 80 a stále pracuje. Sama přiznává, že pouze z důchodu by se musela uskromnit
Daniela Kolářová oslaví 80 a stále pracuje. Sama přiznává, že pouze z důchodu by se musela uskromnit

Daniela Kolářová slaví osmdesáté narozeniny a stále aktivně hraje. Otevřeně promluvila o výši státního...

Klára Havelková slaví 55. Po rozvodu s Ivanem Trojanem přišla o přátele, znovu se vdala a začala i zpívat
Klára Havelková slaví 55. Po rozvodu s Ivanem Trojanem přišla o přátele, znovu se vdala a začala i zpívat

Herečka Klára Havelková slaví pětapadesáté narozeniny. Po náročném rozvodu začala psát novou kapitolu a k...

Pavel Bobek si za minulého režimu zařídil vilu s bazénem i vlastním kinem. Jeho první velkou láskou byla sestřička Ina
Pavel Bobek si za minulého režimu zařídil vilu s bazénem i vlastním kinem. Jeho první velkou láskou byla sestřička Ina

Zpěvák Pavel Bobek po sobě zanechal nádhernou pražskou vilu se speciálním podkrovím. V osobním životě...

Ulice: Podvod na gymnáziu, Křížová v ráži, Eddieho výčitky a hádka
Ulice: Podvod na gymnáziu, Křížová v ráži, Eddieho výčitky a hádka

V dnešní epizodě Ulice se na gymnáziu schyluje k podvodu a také se bude řešit Kalina a jeho metody v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Reality show
Zobrazit více
KulturaTelevizeReality show
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.