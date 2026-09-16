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Filharmonie Hradec Králové vstoupí do nové éry, sezonu zahájí Mou vlastí

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Filharmonie Hradec Králové slavnostně odstartuje 49. koncertní sezonu Smetanovou Mou vlastí. Koncert zároveň představí nového šéfdirigenta Jiřího Habarta, který po sedmi letech střídá Kaspara Zehndera.
Filharmonie Hradec Králové vstoupí do nové éry, sezonu zahájí Mou vlastí

Filharmonie Hradec Králové vstoupí do nové éry, sezonu zahájí Mou vlastí

Zdroj: Filharmonie Hradec Králové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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