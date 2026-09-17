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Zrádci 2026 1. epizoda: Hráči se o vstup na hrad doslova poprali. Jeden z nich pak doplatil na vlastní paměť

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Úvodní epizoda třetí řady reality hry Zrádci přinesla ostré fyzické potyčky o postup na hrad. První vyřazování zařídil záludný telefonát uprostřed noci.
Zrádci 3. řada

Zrádci 3. řada

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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