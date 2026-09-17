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Miliony na projekty pro bydlení. Olomoucký kraj chystá nové dotace pro obce

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Olomoucký kraj chce finančně podpořit bytovou výstavbu v malých obcích, příští rok na to hodlá vyčlenit 30 milionů korun. Samosprávy budou moci peníze použít například na rekonstrukci bytových domů, revitalizaci nevyužívaných objektů, demolici starých budov či výstavbu nových obecních bytů. Záměr příští týden projedná krajské zastupitelstvo.
Miliony na projekty pro bydlení. Olomoucký kraj chystá nové dotace pro obce

Miliony na projekty pro bydlení. Olomoucký kraj chystá nové dotace pro obce

Zdroj: Město Přerov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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