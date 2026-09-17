Rychlíky z Hradce má převzít RegioJet. Na obavy z kvality reaguje ministerstvo

Ministerstvo dopravy vybralo v soutěži na provoz linky R10 společnost RegioJet. Pokud rozhodnutí obstojí, žluté vlaky nahradí současné spoje Českých drah v prosinci 2028.
Změna dopravce ale ještě není definitivní. Druhý účastník soutěže může proti výsledku ve stanovené lhůtě podat námitky.
RegioJet nabídl provoz za 70,40 koruny na vlakový kilometr. Současná úhrada činí 246,80 koruny. Nabídka Českých drah podle dříve zveřejněných údajů dosahovala 102,42 koruny za kilometr.
Při plánovaném rozsahu provozu by nabídka RegioJetu měla státu během šestileté smlouvy ušetřit téměř dvě miliardy korun bez započtení inflace. Kontrakt bude možné prodloužit o další dva roky.
Chceme, aby cestující po převzetí linky pocítili změnu k lepšímu.Radim Jančura — majitel společnosti RegioJet
Část lidí se odvolává na své zkušenosti
Možný příchod RegioJetu vyvolal už během soutěže na sociálních sítích debatu. Někteří diskutující uvádějí, že mají s tímto dopravcem na jiných linkách špatné zkušenosti. Zmiňují například stav souprav, kapacitu vlaků nebo výpadky některých služeb. Právě kvůli těmto zkušenostem se podle svých slov obávají, že by se po změně dopravce mohla zhoršit také kvalita cestování mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem.
RegioJet naopak uvádí, že chce cestujícím nabídnout komfort odpovídající jeho dálkovým vlakům InterCity. Ministerstvo dopravy připomíná, že vítěz soutěže bude muset bez ohledu na nabídnutou cenu dodržovat předepsané standardy.
Ministerstvo stanovilo minimální úroveň služeb
Vítězný dopravce musí nasadit klimatizované soupravy s informačním systémem, elektrickými zásuvkami a připojením k wi-fi. Ve vlacích musí být dostupné také občerstvení a základní kapacita soupravy má činit nejméně 300 míst. Podmínkou je rovněž evropský zabezpečovací systém ETCS.
Vodu chce dopravce nabízet zdarma ve všech třídách. V třídách Business a Standard má být součástí servisu také káva zdarma.
„Nižší požadovaná kompenzace nemůže vést ke snížení kvality pod úroveň stanovenou zadávacími podmínkami,“ uvedla pro Hradeckou Drbnu mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.
Pokud RegioJet stanovené požadavky nebude dodržovat, ministerstvo mu může ukládat sankce. Podmínky soutěže ovšem nevyžadují nasazení úplně nových vlaků.
Všechny vozy mají projít renovací
RegioJet slibuje, že všechny vozy určené pro linku R10 před zahájením provozu zmodernizuje.
„Chceme, aby cestující po převzetí linky pocítili změnu k lepšímu. Všechny vozy, které na tuto trasu nasadíme, projdou důkladnou renovací a nabídnou komfort a služby na úrovni našich dálkových vlaků InterCity,“ uvedl majitel společnosti Radim Jančura.
Dopravce chce na trase zavést také plný palubní servis s širokou nabídkou občerstvení.
Tři cestovní třídy, voda i káva zdarma
Soupravy mají nabídnout tři cestovní třídy. Business bude odpovídat první třídě, Standard a Economy budou součástí druhé třídy.
RegioJet avizuje klimatizaci, Wi-Fi, elektrické zásuvky, USB nabíječky a informační systém. Prostor má být vyhrazen také pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace, jízdní kola a kočárky.
Vodu chce dopravce nabízet zdarma ve všech třídách. V třídách Business a Standard má být součástí servisu také káva zdarma. Cestující v Economy mají mít vlastní odkládací poličku s bezdrátovým nabíjením telefonu.
Rychlíky mezi Prahou a Hradcem Králové mají nadále jezdit každou hodinu. Každý druhý spoj má pokračovat až do Trutnova.
V Hradci by mohla vzniknout čekárna RegioJetu
Společnost uvažuje také o otevření vlastní čekárny na hradeckém hlavním nádraží. Její vznik ale zatím není jistý.
„Pokud nám to podmínky umožní, rádi bychom v Hradci Králové otevřeli také RegioJet Lounge. Chceme, aby kvalitní služba nezačínala až nástupem do vlaku, ale už před samotnou cestou,“ uvedl Jančura.
Konkrétní podobu ani umístění případné čekárny dopravce zatím nepředstavil.
Přechod zaměstnanců není zaručený
Nejistota panuje také mezi zaměstnanci Českých drah, kteří dnes provoz rychlíků zajišťují. Ministerstvo už dříve Hradecké Drbně potvrdilo, že zadávací dokumentace neukládá vítězi povinnost tyto pracovníky převzít.
Podle resortu je však provozních zaměstnanců na železnici obecně nedostatek. Záležet proto bude na samotných pracovnících, zda zůstanou u Českých drah, nebo případně využijí pracovní nabídku nového dopravce.