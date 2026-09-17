Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Rychlíky z Hradce má převzít RegioJet. Na obavy z kvality reaguje ministerstvo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rychlíky Hradečan a Krakonoš mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem má od prosince 2028 provozovat RegioJet. Někteří lidé v komentářích uvádějí, že mají s dopravcem špatné zkušenosti, a proto se obávají kvality na lince R10. RegioJet naopak slibuje modernizované vozy. Rozhodnutí zatím není pravomocné.
Rychlíky z Hradce má převzít RegioJet. Na obavy z kvality reaguje ministerstvo

Rychlíky z Hradce má převzít RegioJet. Na obavy z kvality reaguje ministerstvo

Zdroj: VagonWEB
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Dětský koutek v Auparku končí. Vybavení prodává za 300 tisíc
Dětský koutek v Auparku končí. Vybavení prodává za 300 tisíc
Hradec otevřel extraligu výhrou v derby. Pardubice porazil 5:3
Hradec otevřel extraligu výhrou v derby. Pardubice porazil 5:3

Hokejisté Hradce Králové vyhráli v prvním kole extraligy ve východočeském derby 5:3 na ledě mistrovských...

V Josefově spadla zeď, v sutinách hledal hasičský pes
V Josefově spadla zeď, v sutinách hledal hasičský pes

Noční pád zhruba tři metry vysoké zdi v Josefově zaměstnal hasiče z Jaroměře i okolních jednotek. Protože...

Na pár týdnů v Hradci ve škole, potom zase dál. Život holek z cirkusu
Na pár týdnů v Hradci ve škole, potom zase dál. Život holek z cirkusu

Ráno usedají do školních lavic, odpoledne už ale jejich svět vypadá úplně jinak. Elizabeth a Meggi...

Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerálky se stopami žíraviny
Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerálky se stopami žíraviny

Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerální vody Natura, z níž pochází na Slovensku...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.