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Jak vypadal Michal Suchánek v mládí: Od starých záběrů z filmu Sněženky a machři se změnil k nepoznání

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Michal Suchánek je dnes pro většinu diváků tváří Partičky. Jeho herecký příběh ale začal dávno předtím a jako sedmnáctiletý vypadal úplně jinak, než si ho lidé vybaví dnes.
Fotografie Michala Suchánka

Fotografie Michala Suchánka

Zdroj: Foto: NextFoto, Michal Suchánek na TK k muzikálu Andělé
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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