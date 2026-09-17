Leo Brichta má v KSW za sebou dva titulové nezdary. Co musí udělat, aby dostal třetí šanci?

Leo Brichta se v KSW dostal dál než většina českých bojovníků. Od debutu v roce 2023 nasbíral v organizaci čtyři výhry, dvakrát bojoval o titul a porazil Romana Szymańského, Łukasze Charzewského i Werllesona Martinse. Oficiální profil KSW u něj eviduje bilanci 4-3. Pás mu však stále chybí.
Dvě šance, žádný pás
První titulový pokus přišel v únoru 2024. Brichta nastoupil proti Valeriu Mirceovi o prozatímní titul lehké váhy a ve čtvrtém kole prohrál na submisi. Poté sestoupil do pérové divize, kde hned při premiéře ukončil Charzewského na TKO v prvním kole.
Cesta k druhému titulovému zápasu nebyla bez komplikací. Adam Soldaev Brichtu v červenci 2025 knokautoval, Čech však o tři měsíce později zastavil Martinse a další šanci získal. V červnu 2026 ho proti šampionovi Patryku Kaczmarczykovi zastavil ve třetím kole arm-triangle choke.
Dvě porážky v titulových zápasech přitom Brichtu neodsunuly mimo špičku. V aktuálním žebříčku KSW je čtvrtý v pérové váze. Před ním stojí Adam Soldaev, Daniel Rutkowski a Łukasz Charzewski, šampionem je Kaczmarczyk.
Pro další útok na titul je důležité hlavně složení této skupiny. Soldaev už Brichtu porazil, Charzewski s ním naopak prohrál a od té doby se znovu propracoval mezi nejvýše postavené bojovníky divize. Pokud chce Brichta další titulovou šanci v pérové váze, potřebuje znovu sbírat výhry proti soupeřům z předních míst. Samotné čtvrté místo mu po porážce se současným šampionem nestačí.
Lehká váha mění situaci
Další otázku přináší jeho váhová kategorie. KSW Brichtu dál vede jako čtyřku pérové váhy, zápas s Kacperem Formelou na turnaji KSW 121 v Liberci však vypsalo v lehké váze do 70,3 kilogramu. Formela je v této divizi devátý. Organizace zápas oznámila jako střet dvou zkušených bojovníků, nikoli jako potvrzení trvalého Brichtova návratu mezi lehké váhy.
To je pro jeho další titulové plány zásadní. V pérové váze už má vybudovanou pozici v první pětce. Přesun do lehké by znamenal znovu si vytvořit pořadí v divizi, ve které už jednou o prozatímní pás neúspěšně bojoval. Na druhou stranu by odpadlo náročnější shazování, o kterém Brichta po přechodu do pérové váhy otevřeně mluvil.
Odchod z KSW nyní podle dostupných informací není hlavním tématem. Brichta v roce 2025 podepsal s organizací novou smlouvu a v rozhovoru pro TV Nova uvedl, že chtěl v KSW pokračovat a Polsko bere jako svůj druhý domov. Prozradil také, že nová dohoda stejně jako předchozí smlouva obsahuje ustanovení spojené s titulovým zápasem. Přesnou délku kontraktu ani počet sjednaných zápasů nezveřejnil.
Brichtův problém tedy není nedostatek příležitostí. KSW ho opakovaně staví proti známým jménům, dvakrát mu otevřelo cestu k titulu a dál ho drží vysoko v žebříčku. Chybí výsledek, který by jeho pozici znovu změnil z uchazeče na jednoho z hlavních kandidátů na pás.
Pokud zůstane v pérové váze, potřebuje porazit někoho z bezprostřední špičky a vytvořit důvod pro třetí titulovou šanci. Pokud se vrátí natrvalo do lehké, čeká ho delší cesta. Pro další fázi jeho kariéry tak není nejdůležitější otázkou, zda má v KSW místo. To už si vybojoval. Rozhodující bude, ve které divizi se pokusí proměnit své postavení v titul.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka