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Nový způsob léčby duše v Česku proráží pomalu. Dialog místo nemocnic a prášků

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Prestižní časopis The Lancet Psychiatry nedávno zveřejnil závěry velké britské studie srovnávající běžnou psychiatrickou léčbu s inovativním modelem otevřeného dialogu. Výsledky jsou pozoruhodné: lidé, kteří se dostali do péče založené na otevřeném dialogu, měli více než třikrát vyšší šanci, že během následujících dvou let nebudou psychiatricky hospitalizováni, než lidé v běžné péči. V Česku se ale
profimedia-1120546974

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Zdroj: Ilustrační foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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