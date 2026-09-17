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Anaheim roky sbíral talenty. Teď jim začíná platit jako hvězdám a výmluva na přestavbu pomalu končí

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Cutter Gauthier dostal od Anaheimu šestiletou smlouvu za 81 milionů dolarů poté, co nastřílel 41 gólů. Vedle obřího kontraktu Lea Carlssona je to další jasný signál: Ducks už neplatí za potenciál. Platí za tým, od kterého se začne čekat výsledek.
Cutter Gauthier během semifinále MS 2025 mezi Švédskem a USA ve Stockholmu.

Cutter Gauthier během semifinále MS 2025 mezi Švédskem a USA ve Stockholmu.

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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