Anaheim roky sbíral talenty. Teď jim začíná platit jako hvězdám a výmluva na přestavbu pomalu končí

Několik let mohli Anaheim Ducks hodnotit sezonu úplně jiným metrem než nejlepší kluby NHL. Nešlo primárně o počet vyhraných sérií v play-off. Důležité bylo, jestli se mladí hráči posouvají, jestli draftované talenty potvrzují potenciál a jestli postupně vzniká jádro, které jednou může bojovat o Stanley Cup. To období pomalu končí.
Cutter Gauthier podepsal šestiletou smlouvu za 81 milionů dolarů, tedy s průměrnou roční hodnotou 13,5 milionu. Ve dvaadvaceti letech se tím zařadil mezi nejlépe placené hráče klubu. Anaheim ho neodměňuje za to, co možná jednou bude. Minulou sezonu dal 41 gólů, nasbíral 69 bodů a v play-off přidal dalších 12 bodů ve 12 zápasech.
Ducks tedy dostali důkaz, že jejich přestavba něco vytvořila. Teď za něj začínají platit.
Mladý tým bývá levný jen chvíli
To je přirozený životní cyklus téměř každé úspěšné přestavby. Nejdřív máte mladé hráče na nováčkovských kontraktech. Jejich produkce může být výrazně vyšší než jejich cena a klub má spoustu prostoru nakupovat zkušenosti kolem nich. Pak přijde okamžik, kdy největší talenty chtějí zaplatit jako hvězdy.
Anaheim už ho zažívá. Leo Carlsson dostal po nabídce Philadelphie pětiletý kontrakt za 90 milionů dolarů. Gauthier nyní přidává dalších 81 milionů na šest let.
Najednou už nejde o levné děti, kterým klub může trpělivě odpouštět chyby. Jde o hráče, kteří začínají zabírat tak velkou část platového stropu, že jejich výkon určuje možnosti celého mužstva.
Minulá sezona navíc ukázala, že budoucnost už skutečně začala
Anaheim se poprvé od sezony 2017/18 dostal do play-off. A nezůstal jen u symbolické účasti. Ducks zvládli první kolo proti Edmontonu a Gauthier v postseason ukázal, že jeho produktivita není omezená pouze na základní část. Právě to mění očekávání.
Ještě před dvěma lety mohl Anaheim skončit mimo play-off a vysvětlovat, že mladé jádro potřebuje čas. Po 41 gólech Gauthiera, velkých smlouvách a první vyhrané sérii už stejná věta nebude znít stejně přesvědčivě.
VIDEO Vysoký plat mění také způsob, jakým se budou hodnotit špatné týdny
To bývá jedna z nejméně příjemných částí dospívání mladého týmu. Když dvacetiletý útočník na levné smlouvě deset zápasů neskóruje, mluví se o vývoji. Když se totéž stane hráči s cap hitem 13,5 milionu dolarů, začne se mluvit o hodnotě kontraktu.
Gauthier se tím nezměnil přes noc v jiného hokejistu. Změnilo se prostředí kolem něj.
Anaheim mu kontraktem říká, že jeho loňských 41 gólů nepovažuje za příjemný bonus. Považuje je za úroveň, kolem níž chce dlouhodobě stavět. A podobný tlak čeká také Carlssona a další mladé Ducks.
Přestavba totiž nekončí draftem. Končí až vítězstvím
Anaheim odvedl tu jednodušší část dobře. Nasbíral talent. Teď přichází složitější část: udržet ho, zaplatit a zároveň kolem něj poskládat dostatečně hluboký tým. Právě tady se řada přestaveb začne komplikovat. Jakmile největší hvězdy přestanou být levné, generální manažer má méně prostoru na chyby ve zbytku soupisky.
Gauthierova smlouva proto není jen velkým dnem pro jednoho útočníka. Je to další datum, od kterého můžeme Anaheim hodnotit jiným způsobem. Otázka už není, jestli Ducks jednou budou dobří. Za tyhle peníze musí postupně začít být dobří právě teď.
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