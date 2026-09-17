Poslední rok nesla těžce, koncerty jí chyběly víc než cokoliv. Manažer Zagorové promluvil o jejím nejtěžším období

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Poslední rok nesla těžce, koncerty jí chyběly víc než cokoliv. Manažer Zagorové promluvil o jejím nejtěžším obdobíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jiří Dvořák, dlouholetý kapelník a manažer Hany Zagorové, poprvé podrobně popsal, co ji v závěru života trápilo nejvíc, a nebyla to samotná nemoc.
Hana Zagorová
Zdroj: Nextfoto
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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