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O Senát bojuje sedm kandidátů. Kdo jsou a co mají za sebou?

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Podnikatelky, diplomat, lékař, politička, právník i IT specialista. O senátorské křeslo za Hradecko se uchází sedm kandidátů. Mezi nimi je současný senátor, jeho předchůdce i bývalý ministr. Přinášíme přehled jejich profesních a politických zkušeností.
O Senát bojuje sedm kandidátů. Kdo jsou a co mají za sebou?

O Senát bojuje sedm kandidátů. Kdo jsou a co mají za sebou?

Zdroj: Senát Parlamentu ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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