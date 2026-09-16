O Senát bojuje sedm kandidátů. Kdo jsou a co mají za sebou?

Kandidáty představujeme v pořadí podle vylosovaných volebních čísel. Jejich pořadí v článku tedy nevyjadřuje preference redakce ani hodnocení jednotlivých uchazečů.
Monika Nebeská
Monika Nebeská je předsedkyní představenstva Zemědělské družstvo Všestary. Stala se tak první ženou v čele zemědělského družstva v České republice. Působí v profesních organizacích, spolupracuje s univerzitami, vědou a výzkumem. Časopis Forbes ji opakovaně zařadil mezi nejvlivnější ženy Česka a Organizace OSN pro výživu a zemědělství ji letos zařadila mezi 100 výjimečných žen světa.
Vladimír Dryml Vladimír Dryml
je povoláním lékař, chirurg. Ale rozhodně není politickým nováčkem. V letech 2008 až 2014 byl senátorem za obvod Hradec Králové. Také působil jako ředitel nemocnice ve Vrchlabí a byl náměstek ministra zdravotnictví Davida Ratha.
Jana Hůlková Jana Hůlková
aktuálně působí jako náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro sociální oblast. Je zároveň zastupitelkou města Hradce Králové a kandidátkou na primátorku. Má titul diplomované specialistky, po studiu pracovala jako radiologická asistentka a laborantka ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Ve volném čase působí jako dobrovolná hasička a včelařka.
Ivan Picek Ivan Picek
pracuje jako IT specialista. Zároveň je zastupitelem města Hradec Králové a členem kulturní komise. Vystudoval matematiku na Univerzitě Karlově. Ve volném čase se aktivně věnuje šachům. Není přitom žádným amatérem – jako registrovaný hráč hradeckého klubu ŠŠPM Lipky HK hraje šachy na vysoké soutěžní úrovni a pravidelně se účastní krajských přeborů.
Jan Holásek Jan Holásek
je současným senátorem za Hradecko, který svůj post nyní obhajuje. Je také právník, zastupitel města Hradec Králové a kandidát na primátora. Vystudoval Gymnázium J. K. Tyla a poté práva na Univerzitě Karlově. Rovněž studoval ve Velké Británii na University of Wales a v USA na New York University. Je držitelem ocenění Dělník protikorupční legislativy za práci na zákonech v oblasti férového vymáhání dluhů.
Zuzana Ceralová Petrofová Zuzana Ceralová Petrofová
je
podnikatelka a prezidentka světoznámé firmy PETROF, která v Hradci Králové vyrábí špičkové klavíry a pianina. Vystudovala Gymnázium J. K. Tyla a Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je také předsedkyní Správní rady UHK. Časopis Forbes ji pravidelně řadí mezi nejvlivnější ženy Česka.
Martin Dvořák Martin Dvořák
je zkušený politik a diplomat. V letech 1990 až 1998 byl primátorem města Hradec Králové, od roku 2023 do 2025 působil jako ministr pro evropské záležitosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V roce 2016 mu byla řádem milosrdných bratří udělena Cena Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné za jeho humanitární a rozvojovou činnost v Kosovu a Iráku. Je také držitelem Medaile NATO za pomoc při rozšíření NATO.