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Dětský koutek v Auparku končí. Vybavení prodává za 300 tisíc

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Dětská herna v hradeckém Auparku bude fungovat už jen do konce října. Její provozovatelka nabídla na sociálních sítích kompletní vybavení koutku, jehož původní hodnotu vyčíslila na 2,5 milionu korun. Zpráva překvapila rodiče, protože v poslední době skončilo několik podobných míst v Hradci.
Dětský koutek v Auparku končí. Vybavení prodává za 300 tisíc

Dětský koutek v Auparku končí. Vybavení prodává za 300 tisíc

Zdroj: Renata Kulesová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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