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Češi splachováním přichází o tisíce korun. Přitom stačí jedna malá věc

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Splachování na WC vypadá jako drobnost, kterou doma nikdo moc neřeší. Jenže právě toaleta umí nenápadně zvyšovat účet za vodu. Rozdíl dělá správné používání malého a velkého tlačítka, ale hlavně tichý únik, který může běžet celé týdny bez větší pozornosti. Toaleta patří mezi místa, kde…
Detail dvojitého tlačítka na splachování WC.

Detail dvojitého tlačítka na splachování WC.

Zdroj: Eugenio Hansen/ Wikimedia CC 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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