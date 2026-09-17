Češi splachováním přichází o tisíce korun. Přitom stačí jedna malá věc

Splachování na WC vypadá jako drobnost, kterou doma nikdo moc neřeší. Jenže právě toaleta umí nenápadně zvyšovat účet za vodu. Rozdíl dělá správné používání malého a velkého tlačítka, ale hlavně tichý únik, který může běžet celé týdny bez větší pozornosti.
Toaleta patří mezi místa, kde se voda ztrácí nejrychleji a zároveň nejméně nápadně. U sprchy nebo puštěného kohoutku člověk odběr vidí. U splachovací nádržky se ale problém často schová za keramiku, kryt nebo podomítkové tlačítko.
Právě proto se vyplatí podívat na dvě věci. První je běžné používání dvojího splachování. Druhá je kontrola, zda voda po spláchnutí nepokračuje tenkým proudem do mísy. Na první pohled jde o detail, ale při dnešních cenách vodného a stočného se z něj může stát položka v řádu tisíců korun.
Protékající WC může ročně spolknout desítky kubíků vody
Vodárna Plzeň ve svých osvětových materiálech uvádí, že protékající WC může znamenat až 150 litrů vody za den. To je množství, které si v běžném provozu člověk snadno nevšimne, protože voda často neteče proudem, ale jen tiše uniká po stěně mísy.
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Ještě vyšší čísla uvádí Středomoravská vodárenská v přehledu úniků vody. Slabě protékající splachovač podle ní představuje 150 až 1 000 litrů denně, tedy zhruba 55 až 365 m³ za rok. Upozorňuje také, že už slabý únik může vyjít na tisíce korun ročně.
Pro představu stačí jednoduchý výpočet. Na Olomoucku je podle Středomoravské vodárenské cena vodného a stočného pro rok 2026 celkem 126,38 Kč za m³ včetně DPH. Únik 55 m³ za rok by tak vyšel přibližně na 6 950 Kč. V jiných městech se cena liší, ale princip zůstává stejný. Malý proud vody může být na vyúčtování velmi vidět.
Schéma splachovací nádržky ukazuje základní části, které mohou ovlivnit protékání vody.
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Moderní splachovací nádržky často používají dvojí splachování. Menší tlačítko slouží pro menší objem vody, větší tlačítko pro plné spláchnutí. U některých podomítkových systémů Geberit je z výroby nastavené velké a malé spláchnutí například na 6 a 3 litry.
Rozdíl mezi oběma tlačítky je tedy často několik litrů při každém použití. V domácnosti s více lidmi se z toho za měsíc stává znatelný objem vody. Nejde o kouzelnou úsporu bez hranic, protože toaleta má spláchnout spolehlivě. Smysl má hlavně používat menší tlačítko tam, kde stačí, a větší tlačítko tam, kde je skutečně potřeba.
U starších nádržek může být situace jiná. Některé toalety mají jen jedno tlačítko, jiné mají špatně nastavený plovák nebo starší mechanismus. U nich bývá úspora spíš v seřízení nádržky, výměně těsnění nebo v modernizaci splachovacího systému.
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nanoimpregnace sprchového koutu může omezit usazování vodního kamene, ale sama o sobě úklid nenahradí. U WC je to podobné. Tlačítko pomůže, ale netěsnící mechanismus za něj úsporu rychle smaže. Tichý únik odhalí jednoduchý test s barvivem
Únik z nádržky nemusí být slyšet. Americká agentura EPA WaterSense doporučuje jednoduchou kontrolu pomocí potravinářského barviva. Do nádržky se přidá kapka barviva a několik minut se nesplachuje. Jakmile se barva objeví v míse, voda se dostává přes těsnění nebo ventil tam, kam nemá. Po testu je vhodné ihned spláchnout, aby barvivo nezanechalo stopy.
Mechanismus uvnitř nádržky rozhoduje o tom, zda se voda po spláchnutí správně zastaví.
V české domácnosti lze podobně sledovat i vodoměr. Ve chvíli, kdy je vše zavřené, nemá se kolečko nebo digitální průtok na vodoměru hýbat. Pohyb vodoměru bez odběru může ukazovat na únik. Nemusí jít jen o toaletu, ale právě splachovač bývá jedním z častých míst, kde voda odtéká dlouho bez povšimnutí.
Nejčastější problém bývá v opotřebeném těsnění, špatně dosedajícím vypouštěcím ventilu nebo v nesprávně nastaveném plováku. U klasické nádržky bývá kontrola jednodušší. U podomítkového systému je přístup přes ovládací tlačítko, ale při nejistotě dává smysl zavolat instalatéra. Neodborné rozebrání může drobnou závadu spíš zhoršit.
Úspora začíná u kontroly, ne u drastického šetření
Šetření vodou na toaletě neznamená omezovat hygienu nebo riskovat ucpávání odpadu. Praktické je začít kontrolou, zda splachování funguje tak, jak má. Nádržka má po spláchnutí napustit vodu, zastavit se a zůstat potichu.
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Druhý krok je správné používání dvojího splachování. Malé tlačítko je vhodné pro situace, kdy stačí menší objem vody. Velké tlačítko má své místo tam, kde menší spláchnutí nestačí. Právě tak se dá šetřit bez toho, aby se toaleta používala nepohodlně nebo nefunkčně.
Třetí krok je sledování vyúčtování. Náhlý nárůst spotřeby vody bez změny počtu lidí v domácnosti, bez napouštění bazénu a bez většího zalévání může ukazovat na skrytý únik. V takové chvíli je toaleta jedním z prvních míst, která se vyplatí zkontrolovat.
Jedna minuta u nádržky může ušetřit víc než dlouhé přemýšlení nad účtem. Dvě tlačítka na WC pomáhají jen tehdy, když nádržka těsní a voda po spláchnutí opravdu přestane téct. Právě tichý únik je detail, který doma často rozhoduje o zbytečně vysoké spotřebě.
Zdroje fotografií Toilet_double_flush_01: Eugenio Hansen/ Wikimedia CC 3.0 ChatGPT Image Jun 13, 2026, 11_22_08 AM: Chatgpt ChatGPT Image Jun 13, 2026, 11_24_50 AM: Chatgpt