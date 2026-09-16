O 46 milionů levnější nabídka neuspěla. Firmy znovu napadly tendr

O vítězi rozhodlo kritérium zkušeností stavbyvedoucího, které mělo váhu 40 procent. Cena měla váhu 60 procent.
Radnice uvedla, že podání obsahuje desítky příloh a oddělení veřejných zakázek ho nyní vyhodnocuje. "Při vypořádání námitek bude magistrát posuzovat všechny relevantní možnosti dalšího postupu tak, aby bylo možné přijmout řádné, transparentní a právně korektní rozhodnutí. O finálním řešení pak na svém zasedání rozhodnou radní města," uvedla mluvčí města Kateřina Rohlíčková.
Výsledky tendru, který město vypsalo loni v květnu, společnosti Smola HK a Stako poprvé námitkou napadly loni v listopadu. Když jim radnice námitku neuznala, úspěšně se obrátily k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS), po jehož zásahu muselo město udělat nové hodnocení tendru.
I po novém hodnocení vyhrálo sdružení firem Gardenline a BAK stavební společnost, což na konci srpna schválili zastupitelé města. Pro zadání zakázky firmám Gardenline a BAK hlasovalo 20 zastupitelů radniční koalice v čele s koalicí Hradeckého demokratického klubu a TOP 09. Ostatní z 37 zastupitelů se při hlasování zdrželi nebo nehlasovali nebo nebyli přítomni.
"Nové hodnocení provedené zadavatelem považuje Sdružení SMOLA & STAKO za nezákonné a provedené v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek," uvedl ve zprávě jednatel firmy Stako Petr Kulda. Město podle něj při hodnocení postupovalo v rozporu s principem rovného přístupu ke všem účastníkům zadávacího řízení.
Sdružení Smola HK a Stako tvrdí, že zkušenosti stavbyvedoucího doložilo a kritéria splnilo. Neuznání některých z hodnocených zkušeností stavbyvedoucího odmítá. Naopak vítězné sdružení podle Kuldy dostalo body i za zkušenosti údajně nesplňující podmínky zadávací dokumentace.
Nové hodnocení tendru podle dřívějšího vyjádření radnice přineslo pouze změnu bodového skóre, které však nemělo vliv na konečné pořadí. Vítěznému sdružení komise opět dala 80,04 bodu. Sdružení Smola HK a Stako dostalo 70 bodů místo 60 bodů při prvním hodnocení. Na třetím místě skončila opět s 39,78 bodu společnost Aquasys, která nabídla 139 milionů korun bez DPH. Předpokládaná cena díla před soutěží byla 131 milionů korun bez daně.
Stavba náměstí měla podle původního záměru radnice začít na počátku letošního roku, hotová by měla být v roce 2027. Na stavbu má město evropskou dotaci téměř 32 milionů korun z programu IROP.