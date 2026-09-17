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KSW 121 míří do Liberce. Kdy turnaj začne a kde sledovat Vojčáka, Brichtu či Gelnarovou

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KSW se v sobotu 19. září vrací do Liberce s českými i slovenskými jmény na kartě. Hlavním zápasem bude souboj Štefana Vojčáka s Marcinem Wójcikem o dočasný titul těžké váhy.
KSW 121 míří do Liberce. Kdy turnaj začne a kde sledovat Vojčáka, Brichtu či Gelnarovou

KSW 121 míří do Liberce. Kdy turnaj začne a kde sledovat Vojčáka, Brichtu či Gelnarovou

Zdroj: KSW
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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