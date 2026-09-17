KSW 121 míří do Liberce. Kdy turnaj začne a kde sledovat Vojčáka, Brichtu či Gelnarovou

Liberecký turnaj měl původně vyvrcholit odvetou Štefana Vojčáka s dlouholetým šampionem Philem De Friesem. Brita však vyřadilo zranění krční páteře a KSW místo něj nasadilo Marcina Wójcika. Organizace změnu potvrdila na svém oficiálním webu.
Vojčák se popere o dočasný pás
Šestatřicetiletý Vojčák má bilanci 10-2 a v žebříčku těžké váhy KSW drží první místo. De Fries ho při jejich prvním souboji v říjnu 2025 zastavil ve třetím kole, Slovák se pak vrátil vítězstvím nad Arkadiuszem Wrzoskem.
Wójcik nastupuje s bilancí 22-11 a je trojkou těžké váhy. S De Friesem bojoval letos v dubnu o titul, britský šampion ho však ukončil submisí už v prvním kole. V Liberci tak oba účastníci hlavního zápasu dostanou další možnost přiblížit se plnohodnotnému pásu.
Velkou pozornost bude mít také české zastoupení. Leo Brichta se utká s Kacperem Formelou, Josef Štummer nastoupí proti Łukaszi Charzewskému a Hanku Gelnarovou čeká Małgorzata Popowicz. Na předzápasové kartě se představí také Samuel Bílý a Tagir Machmudov.
Kdy začíná KSW 121
XTB KSW 121 se uskuteční v sobotu 19. září v Home Credit Areně v Liberci. Podle oficiálních informací KSW začne turnaj v 19:00.
Pro diváky mimo Polsko, tedy i v Česku a na Slovensku, uvádí KSW přenos prostřednictvím KSWTV.com. Turnaj bude od 19:00 vysílat také stanice Nova Sport 1.
Kompletní karta KSW 121
Hlavní zápas – dočasný titul těžké váhy
Štefan Vojčák (10-2) vs. Marcin Wójcik (22-11)
Hlavní karta
Michał Michalski (14-6) vs. Radosław Paczuski (8-3)
Leo Brichta (14-7, 1 NC) vs. Kacper Formela (20-6)
Muslim Tulshaev (14-4) vs. Kacper Koziorzębski (13-6)
Łukasz Charzewski (15-3, 1 NC) vs. Josef Štummer (7-2)
Hanka Gelnarová (1-0) vs. Małgorzata Popowicz (0-0)
Tagir Machmudov (3-1) vs. Szymon Kasprzyński (2-0)
Předzápasy
Adrian Dudek (8-5) vs. Borys Dzikowski (4-4)
Samuel Bílý (1-1) vs. Dominik Zadora (0-1)
Liberec tak nedostane původně plánovanou odvetu Vojčáka s De Friesem, titulový význam hlavního zápasu ale zůstal. Vedle boje o dočasný pás nabídne KSW 121 také pět zápasů s českým zastoupením.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek