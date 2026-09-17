Taťána Kuchařová ukázala manžela a vyvolala poprask: Na dotazy o dítěti reaguje výmluvným gestem

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Taťána Kuchařová (38) prožívá šťastné období. Vdala se za stomatologa Ondřeje, se kterým nyní vyrazila do New Yorku. Miss World 2006 ve Spojených státech spojila příjemné s užitečným a vedle společných chvil s manželem zvládla i pracovní povinnosti, jak uvedla na sociálních sítích.
Miss World 2006 je vdaná
Taťána Kuchařová si dlouhou dobu své soukromí střežila. O to větší překvapení přišlo ve chvíli, kdy veřejnosti odhalila, že se znovu vdala. Jejím vyvoleným se stal Ondřej, se kterým nyní odletěla do Spojených států amerických. Dvojice zamířila do New Yorku, ke kterému má Miss World 2006 dlouhodobě velmi blízký vztah.
New York spojila s pracovními povinnostmi
Pobyt v jednom z nejslavnějších měst světa ovšem nebyl pouze dovolenou ve dvou. Kuchařová měla v New Yorku také pracovní program a znovu se vrátila do prostředí, které je jí velmi dobře známé. Během pobytu se totiž objevila také na přehlídkovém mole. Modelingu svěnuje dlouhé roky a právě vítězství v soutěži Miss World jí kdysi otevřelo dveře do zahraničí. Ani po letech tak ze světa módy zcela nezmizela. Cestu do USA dokázala spojit s prací, zatímco volné chvíle věnovala svému manželovi.
Kolo i drink v Central Parku
S Ondřejem se například procházeli ulicemi, město poznávali také ze sedla kola a čas si našli i na odpočinek. Nechyběla totiž ani návštěva Central Parku, kde si manželé zašli na drink.
"New Yorku, moje krásné, milované město. Zase se k nám chováš tak dobře. Cítím se vděčná, inspirovaná a přesně tam, kde mám být," napsala Kuchařová na Instagramu. Fanoušci si všimli pohledného manžela
Pod příspěvkem se následně začaly objevovat komentáře lidí, kteří dvojici chválili a přáli novomanželům štěstí do společného života.
"Vypadáte spokojeně. Moc vám to sluší. Více společných s manželem. Radost pohledět," objevovalo se v komentářích. Dotazy na miminko
Vedle pochvalných reakcí se objevily také dotazy týkající se případného těhotenství. Sama Kuchařová na podobné poznámky nereagovala a žádné spekulace nepotvrdila. Pozornost však vzbudila její reakce na komentář jedné ze sledujících, která se Kuchařové zastala.
"Lidi, proboha. Vám fakt přijde v pořádku a taktní komentovat, jestli někdo čeká nebo nečeká dítě? A ještě to tu psát? Tak jste normální?" reagovala žena na dotazy ostatních. Právě tento komentář Kuchařová ocenila srdíčkem. Sama se však k případnému rozšiřování rodiny nijak nevyjádřila. Zdroj: Aplausin.cz/Instagram.com