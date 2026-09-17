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Taťána Kuchařová ukázala manžela a vyvolala poprask: Na dotazy o dítěti reaguje výmluvným gestem

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Taťána Kuchařová (38) prožívá šťastné období. Vdala se za stomatologa Ondřeje, se kterým nyní vyrazila do New Yorku. Miss World 2006 ve Spojených státech spojila příjemné s užitečným a vedle společných chvil s manželem zvládla i pracovní povinnosti, jak uvedla na sociálních sítích.
Taťána Kuchařová s manželem v New Yorku.

Taťána Kuchařová s manželem v New Yorku.

Zdroj: herminapress/Instagram.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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