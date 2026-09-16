Za profilem 'Kikina' byl 37letý muž. Dopadli ho náchodští kriminalisté

Nejčastěji vystupoval pod jménem „Kikina Neřeš“. Falešné dívčí účty používal především na Instagramu a WhatsAppu, kde se snažil navazovat přátelské vztahy s nezletilými a mladistvými dívkami.
V komunikaci vytvářel dojem, že je jejich vrstevnice. Když chtěl získat důvěru další dívky, posílal jí fotografie nebo videa jiných poškozených a vydával je za vlastní. Následně po ní požadoval intimní materiály.
Podle policie muž při výslechu připustil, že tímto způsobem oslovil nejméně stovky dívek napříč Českou republikou.
Z „Kikiny“ se vyklubal muž z Litoměřicka
Náchodští kriminalisté zahájili trestní stíhání 37letého muže z Litoměřicka. Obvinili ho ze zneužití dítěte k výrobě pornografie, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a ohrožování výchovy dítěte.
Pokud soud jeho vinu prokáže, hrozí mu až pětiletý trest vězení.
Při domovní prohlídce kriminalisté podle svého vyjádření narazili také na značný nepořádek a velmi špatné hygienické podmínky. Prostředí kontrastovalo s identitou mladé dívky, kterou se muž snažil na sociálních sítích vytvářet.
Fotografie nejsou důkazem, kdo skutečně píše
Případ podle policie ukazuje, jak snadno lze na internetu vytvořit falešnou identitu. Ani fotografie či video zaslané během konverzace nemusejí dokazovat, že profil skutečně patří člověku, který je na nich zachycený.
„Nikdy neposílejte intimní fotografie ani videa. V okamžiku, kdy takový materiál odešlete, ztrácíte nad jeho dalším šířením kontrolu,“ varuje policejní mluvčí Karolína Hynková.
Rodiče by podle policie měli s dětmi o jejich životě na internetu mluvit otevřeně a bez odsuzování. Dítě se totiž může bát přiznat, že někomu snímek poslalo nebo že udělalo chybu. Právě strach z reakce dospělých mu pak může bránit v tom, aby se včas svěřilo.
Varovným signálem může být náhlá uzavřenost, schovávání telefonu, úzkost po přijetí zprávy nebo výrazné změny nálad. Pokud rodiče zjistí, že někdo dítě manipuluje, nutí ho posílat intimní obsah nebo mu vyhrožuje jeho zveřejněním, měli by se obrátit na policii.