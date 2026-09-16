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Za profilem 'Kikina' byl 37letý muž. Dopadli ho náchodští kriminalisté

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Sedmatřicetiletý muž pod dívčími profily oslovoval nezletilé a mladistvé dívky a žádal je o intimní fotografie a videa. K získání jejich důvěry používal materiály, které předtím získal od jiných dívek. Muže nyní dopadli náchodští kriminalisté, hrozí mu pět let za mřížemi.
Za profilem 'Kikina' byl 37letý muž. Dopadli ho náchodští kriminalisté

Za profilem 'Kikina' byl 37letý muž. Dopadli ho náchodští kriminalisté

Zdroj: Anna Pospíšilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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