Velká loupež na D1 zůstává záhadou. Před 15 lety zmizelo z bezpečnostního vozu 70 milionů
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Velká loupež na D1 zůstává záhadou. Před 15 lety zmizelo z bezpečnostního vozu 70 milionůZdroj: Pixabay.com
Článek byl publikován 27.11.2026 04:20
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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