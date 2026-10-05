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Uživateli odešel čtvrtý 14900K, navzdory novému BIOSu a profilu Intel Default

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Zdá se, že ani novější záplaty na degradaci procesorů Raptor Lake / Raptor Lake-refresh nejsou spolehlivou prevencí problémů. Dokonce ani v kombinaci oficiálního napájecího profilu Intel Default…
Core i9-14900K raptorgate

Core i9-14900K raptorgate

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 22:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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