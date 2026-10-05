Uživateli odešel čtvrtý 14900K, navzdory novému BIOSu a profilu Intel Default

Uživateli odešel čtvrtý 14900K, navzdory novému BIOSu a profilu Intel DefaultPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Core i9-14900K raptorgateZdroj: ChatGPT
Článek byl publikován 05.10.2026 22:00
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