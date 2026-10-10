Škůdci se v září zahrabávají pod kůru a do půdy. Kdo stromy neošetří před mrazem, na jaře najde zpustošenou zahradu

Jablka jsou v bednách a švestky v kvasu, takže zahrada působí hotově. Pod šupinami pupenů, v rozpraskané borce a ve vidlicích větví ale dál probíhá práce, kterou běžným pohledem nezachytíte. Mšice tam ukládají lesklá černá vajíčka, sviluška ovocná zalézá do paždí větévek a housenky obaleče jablečného si pod kůrou kmínku spřádají kokony. Až v dubnu začnou pupeny rašit, celé toto zimní vojsko se probudí zároveň s nimi a dostane náskok. Podzimní péče proto funguje jako pojistka na jaro. Rozhoduje kombinace tří kroků: důkladné prohlídky, úklidu zahrady a sáhnutí výhradně po přípravcích, které česká legislativa skutečně dovoluje.
Kde přezimují mšice, svilušky a obaleči: úkryty přímo pod nosem
Odborný časopis Vinař-Sadař sestavil přehled přezimujících stadií škůdců ovocných dřevin. Čte se jako mapa skrýší:
mšice (jabloňová, jitrocelová, třešňová, švestková) mají vajíčka na kůře a u pupenů, sviluška ovocná klade vajíčka velká zhruba 0,15 milimetru do paždí větévek a kolem pupenů, štítenky a puklice se drží na větvích a kmenech, chráněny vlastním štítkem, pupenoví a slupkoví obaleči zalézají do trhlin kůry, větevních vidlic a starých pupenových šupin, obaleč jablečný podle metodiky Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích přečkává zimu jako housenka v kokonu pod kůrou kmínku.
K nim se přidávají mera jabloňová, píďalka podzimní, molovka pupenová a zobonosky. Opad a spadané plody přitom slouží jako nepřímé útočiště. Vše, co zůstane ležet pod stromem, může škůdcům i chorobám posloužit jako zimní byt.
Proč zrovna kůra a pupeny? Tato mikrostanoviště poskytují ochranu před mrazem, větrem, hladovými sýkorami i mechanickým poškozením. Od konce léta a po sklizni se proto škůdci postupně stahují do úkrytů. Zahrádkář, který na podzim projde stromy s lupou a nůžkami, tak hledá na správných místech.
Zpustošená zahrada v číslech: kolik vajíček stačí k jarní pohromě
Jarní škody mají konkrétní podobu. Mšice po vylíhnutí sají na mladých listech a výhonech, které se pak kadeří, kroutí a slepují. Svilušky ochuzují listovou plochu, štítenky s puklicemi vysávají větve i kmeny a obaleč jablečný stojí za červivými jablky. Molovka pupenová umí zlikvidovat pupeny ještě dřív, než stihnou vykvést.
Překvapivě nízké jsou prahové hodnoty, od nichž se podle odborníků vyplatí zasáhnout:
Škůdce Plodina Práh na 1 m větví či větviček mšice (vajíčka) jádroviny 25 vajíček mšice třešňová (vajíčka) třešeň 10 vajíček mšice (vajíčka) slivoň, broskvoň 10 vajíček pupenoví a slupkoví obaleči jádroviny 1,5 až 3,5 housenky štítenka čárkovitá jádroviny 100 hnědých štítků s vajíčky puklice švestková slivoň 50 larev
Deset vajíček na metr třešňové větvičky odpovídá množství, které se vejde pod jednu šupinu pupenu. Přesné procento ztracené úrody pro domácí zahradu zdroje nevyčíslují. Silné napadení ale dokáže výrazně snížit množství i kvalitu plodů a oslabit letorosty na celou sezonu.
Prioritu mají jabloně a hrušně, ohrožené mšicemi, vlnatkou, obalečem, merou a štítenkami. Hned za nimi následují slivoně kvůli mšicím a puklicím a třešně s višněmi kvůli mšici třešňové a molovce. Rybíz, angrešt, maliník a ostružiník stačí kontrolovat podle skutečného výskytu.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Podzimní úklid zahrady: nejlevnější pojistka na jaro 2027
Nejvýkonnější podzimní zásah nestojí skoro nic. Stačí hrábě, nůžky a odpoledne volna:
shrabat opadané listí, hlavně pod napadenými stromy, sesbírat mumifikované a shnilé plody, včetně těch, které zůstaly viset ve větvích, vystříhat zjevně poškozené a napadené větvičky, prohlédnout kmeny, vidlice a pupeny, zda nenesou vajíčka, štítky nebo zápředky.
Každý odstraněný kokon a každá sesbíraná mumie znamená v dubnu o generaci škůdců méně. Podle nás jde o nejefektivněji investovaný čas celého zahradnického roku, protože snižujete výchozí stav populace ještě dřív, než se na jaře rozmnoží.
S hromadou listí ale přichází právní háček. Podle metodického sdělení
Ministerstva životního prostředí k novele platné od 1. března 2025 se rostlinné zbytky, kterých se zbavujete, považují za odpad. Pálit lze jen suché neznečištěné dřevo; listí, trávu ani napadené větve už ne. Zdravý materiál patří do kompostu nebo štěpkovače, podezřelý a silně zamořený do obecního systému sběru bioodpadu či do kompostárny. Ministerstvo výslovně uvádí, že u drobných zahrádkářů takové předání k prevenci šíření škůdců postačí. Postřik proti přezimujícím škůdcům: co smíte vy a co patří jen profesionálům
Internetové rady často doporučují Aktaru, Actellic, Karbofos, Sanmite nebo parafínové oleje. V Česku ovšem podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského platí jednoduché pravidlo: prodávat a používat se smějí pouze přípravky povolené v ČR. Hobby přípravek musí mít povolení i pro neprofesionální použití. Profesionální přípravky smí distributor předat jen osobě s osvědčením odborné způsobilosti. Aktuální stav ověříte v
Registru přípravků na ochranu rostlin ÚKZÚZ, který se aktualizuje denně.
Prověrka populárních jmen dopadá takto:
Actellic 50 EC má platné rozhodnutí do 31. ledna 2028, ale jen pro profesionální uživatele ve velkobalení. Sanmite 10 SC platí do 31. července 2027, rovněž výhradně pro profesionály. Aktara (Actara 25 WG) má v registru platnost rozhodnutí ukončenou. Karbofos jsme v českých registrech jako hobby přípravek nedohledali.
Legální volbou pro jádroviny je
Mospilan 20 SP v malém balení pro neprofesionály. Proti mšicím a vlnatce na jádrovinách se ředí 1,3 gramu na 10 litrů vody, proti obaleči jablečnému na jabloni 2,5 gramu na 10 litrů. Použít ho smíte nejvýš jednou za rok, podle výskytu nebo signalizace, s ochrannou lhůtou 28, respektive 14 dní. Stříká se za bezvětří nebo jen mírného vánku, bez deště a do počátku skanutí. Při práci se vyplatí gumové či plastové rukavice, pracovní oděv a pevná obuv, při riziku zasažení obličeje také brýle nebo štít. Respirátor doporučuje etiketa hlavně při manipulaci s práškem.
Olejové přípravky působí na přezimující stadia kontaktně. Podle Agromanuálu dosahují účinnosti zhruba do 70 % a jejich silnou stránkou je zásah velké části populace soustředěné na dřevině. České odborné zdroje je ale řadí spíš do předjaří. Na podzim se tak hodí hlavně mechanická práce, zatímco postřik nechte na signál, že na stromech skutečně něco přežilo. Pokud podzim prošvihnete, na konci zimy můžete stále kontrolovat pupeny a zasáhnout cíleně.
Kdy přijdou první mrazy a do kdy stihnout práce na zahradě
Jednotné datum pro celé Česko neexistuje. Studie ČHMÚ z teplého Polabí uvádí průměrný nástup slabých podzimních mrazů kolem 20. října, mírných kolem 29. října a silných kolem 1. listopadu. Jednou za tři roky tam slabý mráz udeří už 13. října. Pahorkatiny a mrazové kotliny přicházejí o bezmrazové dny dřív.
Letošní podzim zatím hraje zahrádkářům do karet. Měsíční výhled
ČHMÚ pro období od 5. října do 1. listopadu 2026 počítá v prvních dvou týdnech s průměrnými až nadprůměrnými teplotami a poté s průměrem. Týdenní průměry nočních minim mají klesat ze zhruba 7 °C na asi 4 °C. Výrazně mrazové počasí plošně nehrozí, místní přízemní mrazíky ovšem vyloučit nelze.
Pracovní kalendář tedy vypadá takto: září sloužilo k první prohlídce po sklizni, říjen je hlavním měsícem úklidu a řezu napadených částí a listopad zůstává rezervou pro teplejší nížiny. Kdo bydlí ve vyšších polohách, měl by začít ještě tento týden.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková