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Škůdci se v září zahrabávají pod kůru a do půdy. Kdo stromy neošetří před mrazem, na jaře najde zpustošenou zahradu

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Po sklizni zůstávají na jabloních, slivoních i rybízu tisíce vajíček a housenek. Do prvních mrazů zbývá pár týdnů a právě teď se rozhoduje o jaru 2027.
Škůdci se v září zahrabávají pod kůru a do půdy. Kdo stromy neošetří před mrazem, na jaře najde zpustošenou zahradu

Škůdci se v září zahrabávají pod kůru a do půdy. Kdo stromy neošetří před mrazem, na jaře najde zpustošenou zahradu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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