Záchodový fantom i roztržitá uklízečka. Brněnské volby zpestřily kuriózní případy

Záchodový fantom i roztržitá uklízečka. Brněnské volby zpestřily kuriózní případyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Záchodový fantom i roztržitá uklízečka. Brněnské volby zpestřily kuriózní případyZdroj: MPB
Článek byl publikován 10.10.2026 06:36
Podzimní rána a večery přinášejí na silnicích zvýšené riziko střetů se zvěří. Policisté od začátku roku...
Studenti kyjovské střední školy mají k dispozici nové dílny a moderní technologie. Škola dokončila...
Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji by mohl na podzim ještě narůstat, obávají se hygienici....
Podzimní víkend láká na pestrý program za jakéhokoli počasí. Vyrazit můžete vstříc venkovním radovánkám,...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →