Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

NHL po noci: Šesťorkin se zranil, Detroit schytal šest gólů a Dostál vychytal vítězství Anaheimu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Páteční program NHL nabídl čtyři zápasy, ale největší pozornost na sebe strhl moment, který s výsledkem přímo nesouvisel. New York Rangers při porážce s Washingtonem přišli o zraněného Igora Šesťorkina, zatímco Detroit nezvládl domácí utkání se Seattlem a po šesti inkasovaných gólech se dočkal pískotu vlastních fanoušků.
NHL po noci: Šesťorkin se zranil, Detroit schytal šest gólů a Dostál vychytal vítězství Anaheimu

NHL po noci: Šesťorkin se zranil, Detroit schytal šest gólů a Dostál vychytal vítězství Anaheimu

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:32

Reklama
Další články z Vše o sportu
Mercedes vrátil Russellovi staré auto. Dvakrát s ním porazil Antonelliho a nový balík má co vysvětlovat
Mercedes vrátil Russellovi staré auto. Dvakrát s ním porazil Antonelliho a nový balík má co vysvětlovat
NHL po noci: Pastrňák čtyřmi body probudil Boston, Stankoven dal tři různé góly a Vegas otočilo z 0:3
NHL po noci: Pastrňák čtyřmi body probudil Boston, Stankoven dal tři různé góly a Vegas otočilo z 0:3

David Pastrňák vstřelil první dva góly sezony, přidal dvě asistence a pomohl Bostonu konečně rozjet...

Fotbalová špionáž má další trest. Trenér Southamptonu nechal sledovat tréninky tří soupeřů
Fotbalová špionáž má další trest. Trenér Southamptonu nechal sledovat tréninky tří soupeřů

Trenér Southamptonu Tonda Eckert dostal pokutu 28 tisíc liber a podmíněný šestitýdenní zákaz činnosti poté,...

Atmane ztratil nervy a raketa letěla směrem k divákům. Rozhodčí ho nevyloučil, Francouz pak zápas sám vzdal
Atmane ztratil nervy a raketa letěla směrem k divákům. Rozhodčí ho nevyloučil, Francouz pak zápas sám vzdal

Terence Atmane během kvalifikace Masters v Šanghaji nezvládl frustraci po nevynucené chybě a hodil raketu...

McTominay musel podstoupit zákrok kvůli srdeční arytmii. Teď dostal od lékařů zelenou k návratu
McTominay musel podstoupit zákrok kvůli srdeční arytmii. Teď dostal od lékařů zelenou k návratu

Scott McTominay se po více než měsíci může znovu vrátit do sestavy Neapole. Devětadvacetiletý skotský...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.