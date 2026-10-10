NHL po noci: Šesťorkin se zranil, Detroit schytal šest gólů a Dostál vychytal vítězství Anaheimu

Pittsburghu nepomohlo ani 43 zákroků Sergeje Murašova a český brankář Lukáš Dostál dovedl Anaheim k přesvědčivému vítězství nad Winnipegem. Washington Capitals – New York Rangers 3:1: Ztráta Šesťorkina zastínila konec vítězné série Rangers přijížděli do Washingtonu se čtyřmi výhrami v řadě a utkání začali dobře. Alexis Lafrenière otevřel skóre v přesilové hře a připsal si už čtvrtý gól za poslední dvě utkání. Jenže druhá třetina přinesla hostům mnohem vážnější problém než nepříznivý vývoj výsledku. Brankář Igor Šesťorkin se při návratu do brankoviště nešťastně střetl pravou nohou s tyčkou, zůstal ležet na ledě a potřeboval pomoc při odchodu do kabiny. Na zraněnou končetinu nedokázal pořádně došlápnout a jeho místo zaujal Dylan Garand. Rozsah zranění nebyl bezprostředně potvrzen. VIDEO Washington mezitím dokázal utkání otočit. Timothy Liljegren vyrovnal ve druhé třetině a Boone Jenner při svém prvním gólu v dresu Capitals potrestal chybu v rozehrávce Rangers. Výsledek 3:1 následně střelou do prázdné branky uzavřel Tom Wilson. Domácí brankář Logan Thompson přispěl 22 zákroky. Pro New York je největší otázkou zdravotní stav Šesťorkina. Ruský gólman vstoupil do sezony ve výborné formě, a pokud by měl chybět delší dobu, Rangers by přišli o jednu ze svých největších opor. Detroit Red Wings – Seattle Kraken 3:6: Čtyři góly v jedné třetině a fanoušci žádající prodej klubu Detroit měl proti Seattlu výborný vstup do zápasu. Viktor Arvidsson otevřel skóre v přesilovce a Red Wings svého soupeře výrazně přestříleli. Jenže Philipp Grubauer držel Kraken ve hře a Berkly Catton ještě před první přestávkou vyrovnal. Ve druhé třetině sice domácím vrátil vedení William Wallinder svým prvním gólem v NHL, ale následoval naprostý rozklad detroitské obrany. Seattle vstřelil tři branky během pouhých tří minut a pěti sekund, přičemž Frederick Gaudreau se prosadil dvakrát. Ben Meyers později zvýšil na 5:2 a trenér Todd McLellan stáhl Johna Gibsona, který inkasoval pětkrát z 15 střel. VIDEO Ve třetí části přidal šestý zásah Vince Dunn a domácí už pouze kosmeticky upravili skóre díky první trefě Michaela Brandsegga-Nygårda v NHL. Grubauer zakončil večer 38 zákroky. Nespokojenost fanoušků Detroitu byla slyšet velmi zřetelně. Z tribun Little Caesars Areny se během utkání ozývalo skandování požadující prodej klubu. Red Wings mají po čtyřech zápasech bilanci jedné výhry a tří porážek a další nepovedený výkon jen prohloubil frustraci publika, které už dlouho čeká na návrat mužstva mezi skutečně konkurenceschopné týmy. Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins 3:2 po nájezdech: Murašov držel Penguins, rozhodl Johnson Pittsburgh si z Columbusu odvezl alespoň bod, ale většinu zápasu se musel spoléhat na svého brankáře. Sergej Murašov čelil téměř nepřetržitému tlaku domácích, kteří po dvou třetinách vedli 2:1 a výrazně dominovali v počtu střel. Skóre otevřel Damon Severson, jenž se vrátil do sestavy po operaci ramene, a Mathieu Olivier později zvýšil na 2:0. Penguins se však nevzdali. Bryan Rust ještě ve druhé třetině snížil a Jevgenij Malkin na začátku třetí části vyrovnal po tečované střele Erika Karlssona. VIDEO Murašov nakonec podle závěrečného statistického přehledu Reuters zaznamenal 43 zákroků a výrazně pomohl Pittsburghu dotáhnout utkání až do samostatných nájezdů. Columbus totiž svého soupeře přestřílel 45:22. Rozhodující slovo měl Kent Johnson, který proměnil svůj nájezd, zatímco brankář Cam Talbot všechny tři pokusy Penguins zastavil. Devětatřicetiletý veterán tak oslavil vítězný debut v Columbusu a zároveň se stal prvním brankářem v historii NHL, který dokázal zvítězit v dresu devíti různých klubů. Pittsburgh naproti tomu zaznamenal třetí porážku v řadě. Winnipeg Jets – Anaheim Ducks 1:5: Dostál zastavil Jets, Anaheim ukončil jejich vítěznou sérii Winnipeg vstupoval do domácího utkání se třemi výhrami za sebou, ale proti Anaheimu od začátku tahal za kratší konec. Ducks se ujali vedení už v první třetině zásluhou Judda Caulfielda, který vstřelil svůj premiérový gól v NHL. Ve druhé části přidal další branku Tim Washe a Anaheim postupně získával kontrolu nad zápasem. Rozhodující náskok hosté vybudovali ve třetí třetině. Sam Colangelo zvýšil na 3:0, a přestože Kyle Connor následně snížil, Mikael Granlund rychle vrátil Anaheimu tříbrankové vedení. Poslední gól přidal Nikita Nesterenko při hře domácích bez brankáře. VIDEO Český brankář Lukáš Dostál nemusel čelit takovému náporu jako jeho protějšek v některých dalších nočních utkáních, přesto odvedl spolehlivý výkon. Zastavil 15 ze 16 střel a pomohl Ducks k vítězství 5:1. Anaheim navíc dokázal skórovat jako první ve všech svých dosavadních zápasech letošní sezony. Pro Winnipeg znamenala porážka konec třízápasové vítězné série a první neúspěch v základní hrací době v novém ročníku. Jediným střelcem Jets byl Connor, který svým 329. gólem kariéry překonal Ilju Kovalčuka a posunul se na třetí místo historického pořadí organizace Winnipeg Jets a Atlanta Thrashers. Česká stopa noci: Dostál s vysokou úspěšností a vítězstvím Z českého pohledu patřil páteční večer především Lukáši Dostálovi. Brankář Anaheimu inkasoval proti Winnipegu pouze jednou a s úspěšností zákroků 93,75 procenta přispěl k jednoznačnému vítězství svého mužstva. Ducks tak napravili předchozí porážku s Edmontonem a po čtyřech zápasech mají tři výhry. Pro Dostála je povzbudivé také to, že tentokrát nemusel zachraňovat mužstvo pod soustavným tlakem soupeře. Anaheim dokázal držet Jets na pouhých 16 střelách na branku, což českému gólmanovi výrazně usnadnilo práci. Páteční čtveřice zápasů tak nabídla dva velmi rozdílné brankářské příběhy. Zatímco Dostál se mohl opřít o fungující obranu a slavil poměrně klidné vítězství, Sergej Murašov musel Pittsburgh dlouho držet ve hře téměř sám. Jeho výborný výkon nakonec přinesl Penguins pouze bod. MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu . Zdroje: NHL.com – Jenner’s first goal with Capitals helps cool off Rangers [ 1 ], NHL.com – Kraken score four goals in second period, surge past Red Wings [ 2 ], NHL.com – Talbot makes 20 saves in debut, Blue Jackets recover to top Penguins in shootout [ 3 ], NHL.com – Granlund, Washe each has two points, Ducks slow down Jets [ 4 ], NHL.com – Shesterkin helped off ice for Rangers with apparent leg injury [ 5 ].