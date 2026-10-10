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Na zámku i v bývalém řeznictví. Kde se v kraji volí?

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V Hradci Králové míří voliči převážně do škol, ale také do knihoven nebo hasičských zbrojnic. Jinde v kraji mají cestu k urnám o něco neobvyklejší. Hlasují na zámku, v železničním muzeu i v bývalém řeznictví.
Na zámku i v bývalém řeznictví. Kde se v kraji volí?

Na zámku i v bývalém řeznictví. Kde se v kraji volí?

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:05

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