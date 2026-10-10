Vyhlašujeme nejhorší toastový chléb ze supermarketu roku 2026. Češi ho jí denně a neví, co v něm je

Stačí obrátit sáček a začíst se do drobného písma na zadní straně. Seznam surovin u baleného toustového chleba bývá překvapivě dlouhý a několik položek v něm zní spíš jako z laboratoře než z pekárny. Kdo ho nosí domů každý týden, měl by vědět, za co platí.
Jednu značku, kterou by šlo pro letošek veřejně označit za nejhorší, ale nečekejte. Poslední velký laboratorní test zaměřený přímo na toustové chleby z českých obchodů zveřejnil dTest na začátku roku 2023 a receptury i nabídka se od té doby mohly změnit. Slabý kus v regálu proto prozradí hlavně etiketa, a ta se dá přečíst za pár vteřin.
Alkohol a éčka na zadní straně sáčku
Těsto na toust stojí hlavně na pšeničné mouce, ke které pekaři přidávají vodu, sůl a kvasnice. Nějaký tuk obsahovaly všechny vzorky z testu dTestu a v drobném písmu se obvykle najde i několik látek, které hlídají trvanlivost a měkkost střídky. Redakce Kupi letos v létě opsala z etiket v českých supermarketech mimo jiné tyto:
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Na některých obalech stojí také etanol, případně ethylalkohol. Pekárny jím ošetřují povrch chleba, aby plíseň nastoupila co nejpozději, a podle dTestu tenhle postup volí spíš výrobci ze zahraničí.
Kód E na obalu sám o sobě poplach nespouští, protože každá přídatná látka musí před vstupem na evropský trh projít hodnocením bezpečnosti. Při výběru proto víc napoví tabulka výživových hodnot.
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Podle testu dTestu z roku 2023 má toustový chléb v průměru vyšší podíl tuku i cukru než běžný chléb Šumava. Tuku v něm bylo 3,5 % proti 1,2 %, cukru 3,6 % proti 1 %. Nejvíc tuku, v průměru 4,2 %, měly tmavé varianty, což by u nich čekal málokdo.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Pečivo Tuk Cukr Toustový chléb (průměr) 3,5 % 3,6 % Klasický chléb Šumava 1,2 % 1 %
Za slovy „cereální“ a „tmavý“ se může skrývat prakticky jakýkoli recept, protože je vyhláška o pekařských výrobcích nijak nedefinuje. Nejpřísněji hlídá označení celozrnný. Podle vyhlášky v takovém chlebu musí být nejméně 80 % celozrnných mouk, počítáno z hmotnosti všech mlýnských obilných výrobků v těstě. Vícezrnný chléb stačí obohatit o jiné obiloviny, pseudoobiloviny, luštěniny nebo olejniny v množství aspoň 5 % této hmotnosti.
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Při výběru v regálu se proto vyplatí:
dát přednost toustu s označením celozrnný, protože jen u něj vyhláška hlídá podíl celozrnné mouky, porovnat na etiketách tuk a cukr na 100 gramů, zkontrolovat ve složení sladidla.
Na sladidla se loni zaměřil i německý Öko-Test. U řady celozrnných toustů z tamních obchodů našel ve složení cukr, dextrózu nebo sladový sirup a takové výrobky hodnotil hůř.
Máslový, nebo jen s máslem?
U světlých chlebů záleží na jediném slovíčku. Označení máslový smí nést jen pečivo, do jehož těsta přišlo jako tuk výhradně máslo. Pokud na obalu stojí „s máslem“, může být v těstě kromě másla i jiný tuk.
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Kdo hlídá energii, nemusí se máslovým toustům vyhýbat. Podle etiket z letního průzkumu Kupi měly máslové tousty 266 až 287 kcal na 100 gramů, kdežto nejvyšší číslo, 320 kcal, patřilo velkému světlému sendvičovému chlebu bez másla v názvu.
Plíseň přichází ze vzduchu
Mikrobiologové, kterým dTest vzorky svěřil, hledali v balených chlebech plísně a koliformní bakterie. Neobjevili je ani v jednom z 29 výrobků a kontrola konzervantů rovněž dopadla bez výhrad.
Za pozdější plesnivění nejspíš mohou výtrusy plísní rozptýlené ve vzduchu. K pečivu se někdy dostanou už při balení a další přibudou pokaždé, když sáček doma otevřete. Vlhká střídka v uzavřeném obalu jim pak vytváří ideální prostředí, proto dTest radí pečivo skladovat v suchu a chlebník nebo jiné místo, kde leží, pravidelně čistit.
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Jak v laboratoři obstály jednotlivé značky a jaké nutriční hodnoty uvádějí na obalech, rozepisují odkazované zdroje pod článkem.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/suroviny/dtest-otestoval-toustovy-chleb, https://www.dtest.cz/clanek-9893/test-toustoveho-chleba-2023, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-18, https://ms-aktuell.de/welt/toastbrot-test/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/46908-srovnani-toustovych-chlebu-2026