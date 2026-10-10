Na silnici v Hřensku se zřítil několikatunový pískovec, zachytila to kamera

Na silnici v Hřensku se zřítil několikatunový pískovec, zachytila to kameraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pískovcové kameny ze zřítily na parkoviště a silnici v Hřensku. Foto: Hasiči Hřensko
Článek byl publikován 10.10.2026 06:42
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