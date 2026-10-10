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Tři měsíce mimo hru. Vážně zraněný brankář Pavlenka musel na operaci

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Jiří Pavlenka podstoupil 8. října operaci vykloubeného ramene v mnichovské klinice. Návrat čtyřiatřicetiletého brankáře PAOK Soluň se očekává nejdříve v lednu 2027.
Tři měsíce mimo hru. Vážně zraněný brankář Pavlenka musel na operaci

Tři měsíce mimo hru. Vážně zraněný brankář Pavlenka musel na operaci

Zdroj: Wikimedia Commons, Tadeáš Bednarz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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