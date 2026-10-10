Tři měsíce mimo hru. Vážně zraněný brankář Pavlenka musel na operaci

Šedesátá devátá minuta zápasu v Agriniu rozhodla o Pavlenkově podzimu. Český brankář vyběhl na míč, srazil se s obráncem Aritzem Elustondem a zůstal ležet na trávníku. Z hřiště ho odnesli na nosítkách s ramenem vyskočeným z kloubu. Následná vyšetření a magnetická rezonance ukázala, že konzervativní léčba nestačí; chirurgický zákrok byl podle řeckých zdrojů jedinou cestou, jak rameno plně stabilizovat. Operace proběhla ve specializované klinice v Mnichově, což samo o sobě naznačuje, že nešlo o banální zákrok řešitelný v klubovém režimu.
Co přesně Pavlenka ztrácí
Tříměsíční výpadek od říjnové operace znamená, že Pavlenka přijde o kompletní zbytek podzimní části sezony. V ligovém programu PAOK to obnáší minimálně osm zápasů, včetně duelů s Olympiakosem a AEK, tedy přímými konkurenty o přední příčky. K tomu přibývají pohárové termíny proti AEK a Kalamatě.
Matematicky by se mohl vrátit už v prosinci. Reálně je ale bezpečnější počítat s lednem 2027, protože po operaci ramene musí brankář projít plnou rehabilitací zaměřenou na obnovení rozsahu pohybu i stability, a teprve pak absolvovat zátěžový trénink, než ho trenér pošle do ostrého zápasu.
Tsiftsis přebírá branku, PAOK nikoho nepřivedl
Reakce klubu na Pavlenkovo zranění byla jednoznačná. PAOK zmapoval trh volných brankářů, ale nakonec se rozhodl nikoho nepřivést. Jedničkou se stal Antonis Tsiftsis, jemuž klub jen tři dny před Pavlenkovou operací prodloužil smlouvu do června 2029. Načasování není náhoda, je to signál absolutní důvěry.
Za Tsiftsisem stojí v hierarchii Dimitris Monastirlis a Konstantinos Balomenos. Pokud mladý Řek podzim zvládne bez výkyvů, Pavlenkův návrat na jaře nemusí automaticky znamenat návrat do role jisté jedničky. A to je pro českého brankáře klíčový problém: podle databáze Soccerway mu smlouva v PAOK vyprší 30. června 2027. Jarní část sezony tak bude důležitá nejen sportovně, ale i existenčně.
Nejdelší absence za poslední roky
Pavlenka měl v poslední sezoně tři kratší výpadky, dvakrát kvůli poranění žeber a jednou kvůli blíže nespecifikovanému zranění. Žádný z nich nepřekročil měsíc, žádný nevyústil v operaci. Současný problém s ramenem je z jeho dohledatelných novodobých absencí jednoznačně nejzávažnější.
Podle Americké akademie ortopedických chirurgů bývají výsledky operační léčby vykloubeného ramene obecně dobré, rozhodující je ale kvalita rehabilitace. U čtyřiatřicetiletého brankáře bude klíčové, zda se podaří obnovit plnou stabilitu bez recidivy.
Reprezentace jede dál bez něj
Pavlenkova absence ho prakticky vyřazuje z podzimního reprezentačního programu. V debatě o české jedničce se ale jeho jméno stejně neobjevovalo na prvních pozicích, aktuální nominační trojici tvoří Horníček, Kinský a Kovář. Zranění tak spíš potvrzuje trend, který se rýsoval i bez něj.
Podle nás je podstatou celého příběhu víc než samotná operace. Pavlenka neztrácí jen zápasy, ztrácí podzimní okno, ve kterém se v PAOK i v reprezentaci formuje hierarchie na další měsíce. Jestli se v lednu vrátí fit a bez komplikací, má šanci si pozici vydobýt zpět. Jestli ne, mnichovská operace se může ukázat jako předěl jeho kariéry.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl