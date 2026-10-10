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Slavia přišla o Chaloupka. Jde o trhlinu ve stehně, ale mohlo to být ještě horší

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Třiadvacetiletý stoper Slavie si během reprezentačního bloku natrhl hamstring. Čeká ho pauza minimálně do poloviny listopadu.
Slavia přišla o Chaloupka. Jde o trhlinu ve stehně, ale mohlo to být ještě horší

Slavia přišla o Chaloupka. Jde o trhlinu ve stehně, ale mohlo to být ještě horší

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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