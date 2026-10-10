Slavia přišla o Chaloupka. Jde o trhlinu ve stehně, ale mohlo to být ještě horší

Jindřich Trpišovský to po pátečním zápase ve Zlíně řekl bez obalu: „Trhlina v zaďáku, čtyři pět týdnů. Ale mohlo to být mnohem horší, není to na blbém místě.“ Jedna věta, která zní skoro uklidňujícím tónem, jenže pro Slavii přichází v nejhorší možný moment. Štěpán Chaloupek, levonohý středový obránce, který v Lize národů odehrál tři kompletní zápasy za sebou, vypadne z rotace právě v říjnu, kdy se v Edenu kupí liga i Liga mistrů v týdenním rytmu.
Co přesně znamená „trhlina v zaďáku“
Trpišovského formulace odpovídá parciálnímu natržení hamstringu, tedy svalu na zadní straně stehna. Nejde o lehké přetažení, které se řeší dny odpočinku, ale o strukturální poškození svalových vláken. Zároveň to ale není úplná ruptura ani proximální šlachová léze, tedy varianty, které podle ortopedických zdrojů AAOS prodlužují návrat na měsíce a někdy vyžadují operaci. Právě proto trenér mluvil o štěstí v neštěstí; záleží na tom, kde přesně ve svalu trhlina vznikla. Poranění blíž k šlaše nebo v myotendinózním přechodu mívá podle systematické rešerše v PubMed výrazně delší rekonvalescenci a vyšší riziko recidivy.
Chaloupek se od reprezentace odpojil po utkání ve Španělsku, kde odehrál celých devadesát minut. Přesný herní moment, při kterém k natržení došlo, veřejně popsán nebyl. Opatrná dedukce říká, že potíže buď eskalovaly po zápase, nebo se definitivně potvrdily až následným vyšetřením. Jisté je, že do ligového duelu ve Zlíně už nešel.
Kolik zápasů Chaloupek mine
Čtyři až pět týdnů od 9. října, to by aritmeticky znamenalo návrat někdy mezi 6. a 13. listopadem. Jenže Trpišovský přidal zásadní dovětek: do plného tréninku by se měl Chaloupek zapojit až po další reprezentační přestávce. Ta končí 15. listopadu. Realistický soutěžní comeback se tak posouvá nejdřív na zápas v Olomouci 21. listopadu, případně domácí duel s Villarrealem o čtyři dny později.
Mezitím Slavii čeká:
- 13. října – Sabah (Liga mistrů)
- 17. října – Hradec Králové (liga)
- 20. října – Fenerbahçe (Liga mistrů)
- 24. října – Mladá Boleslav (liga)
- 31. října – Jablonec (liga)
- 4. listopadu – Arsenal (Liga mistrů)
- 8. listopadu – Artis (liga)
Sedm zápasů za třicet dní. Bez levonohého stopera, který se za poslední rok stal pevnou součástí stoperské trojice.
Kdo ho nahradí, a co zbývá z obrany
Odpověď přišla okamžitě. Už ve Zlíně šel do základu uzdravený David Zima, vedle něj Tomáš Holeš a Tomáš Vlček. Trojice fungovala, defenziva držela. Další variantou do rotace je Mikuláš Konečný, který v září v Teplicích nahradil právě Zimu a obstál.
Problém ale není jedna pozice, je to řetězení absencí. Trpišovský po Zlínu prozradil, že Pavel Kačor má vykloubené rameno a jinak by nastoupil. David Jurásek se stále potýká se zraněním svalové tkáně nad podkolenní šlachou, které si přivodil na tréninku národního týmu. Oskar Kubiak ve Zlíně chyběl ze zdravotních důvodů, přesná diagnóza zveřejněna nebyla.
Slavia tedy neztrácí systém; Zima s Holešem a Vlčkem tvoří funkční trojici. Přichází ale o šířku rotace v měsíci, kdy se hraje každé tři čtyři dny. A právě šířka kádru rozhoduje v říjnovém bloku víc než jakákoli jednotlivá jedenáctka.
Reprezentace, přetížení a otázka odpovědnosti
Chaloupek odehrál v Lize národů všechny tři dosavadní zápasy od první do poslední minuty. Tři plné porce za deset dní, k tomu ligový program Slavie. Sportovní medicína dlouhodobě spojuje hamstringová zranění s vysokointenzivním opakovaným zatížením; mohlo přispět, ale prokázat přímou kauzalitu nelze. Slavia v oficiálním stanovisku z 23. září připomněla, že klub musí hráče na sraz uvolnit a o zdravotní způsobilosti rozhodují i lékaři reprezentace.
Listopadový sraz (Španělsko doma 12. listopadu, Chorvatsko venku 15. listopadu) Chaloupek podle všeho nestihne. Pokud rehabilitace proběhne bez komplikací, první šanci na návrat v dresu Slavie dostane až ve třetí dekádě listopadu.
Slavia vstupuje do nejtěžšího měsíce sezony s obranou, která funguje, ale nemá kam ustoupit. Každé další zranění stopera už nebude test šířky kádru. Bude to problém.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl